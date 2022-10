Carlos Sobera se prepara tras nacer el bebé

Carlos Sobera siempre ha sido un gran compañero de trabajo. Su carisma y su talento traspasan siempre las pantallas. Y ahora tiene unas buenas noticias que compartir con los demás.

Su compañera Lidia Torrent y su novio Jaime Astrain han sido padres de su primera hija en común. Y no han tardado en publicar una primera foto de su retoño en redes sociales.

La pequeña Elsa ha nacido el pasado lunes 17. Y según las imágenes que compartieron la pareja y el bebé parecen estar en perfecto estado.

Lidia y Jaime han cumplido su sueño desde que empezasen a salir juntos en 2019. Formar una familia ha sido siempre uno de sus objetivos en pareja.

"Elsa Astrain Torrent, 17.10.22. Gracias Lidia por hacer la persona más feliz del mundo", ha compartido el exfutbolista dando la bienvenida a la pequeña.

Decenas y decenas de famosos se han unido en los comentarios para darles la bienvenida y enhorabuena por tan buena noticia. Saúl Craviotto, Maxi Iglesias, Lydia Bosch y Nerea Garmendia han sido algunos rostros que le han mandado un bonito mensaje.

Pero el mensaje más esperado ha sido de la madre de Lidia, Elsa Anka, a quien debe el nombre la pequeña. "No se puede explicar. Enamorada. Bienvenida a nuestras vidas, pequeña Elsa. Os amo", escribía la abuela. La presentadora se volcará en su nieta en cuerpo y alma.

Un embarazo muy deseado

La compañera de Carlos Sobera ha compartido a través de sus redes sociales todo el proceso de gestación. Además ha hecho partícipes a sus seguidores de los problemas que ha habido en el camino de ser madre.

De hecho, el tercer trimestre fue especialmente complicado ya que padeció de un problema de salud muy delicado y doloroso. La colaboradora de First Dates padecía ciática. Pero los dolores desaparecieron rápidamente por el uso de una crema específica para ello.

Aunque no solo eso, Lidia Torrent tuvo que hacer frente a un contratiempo laboral. Dejaron de contar con la comunicadora para un proyecto bastante atractivo. Algo que no le sentó nada bien y lo denunció a través de su cuenta de Instagram el pasado mes de julio.

"Estar embarazada no significa estar inválida. Sí es cierto que hay gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas en las que evidentemente tu día a día y vida profesional se ven afectadas por motivos obvios."

"En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual. No me imposibilitan en absoluto seguir funcionando. No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto".

Carlos Sobera, ilusionado por esta nueva etapa

Carlos Sobera no puede esconder tampoco que está viviendo un momento muy feliz. Contento por su simpática compañera, Lidia, y por todos los proyectos que tiene entre manos.

El presentador de Mediaset está al frente del programa Pesadilla en el paraíso. Un reality donde rostros conocidos de este país pelean por la victoria conviviendo en una granja.

Además de ello, cada noche hace de Cupido en el programa First Dates, donde conoció a la hija de Elsa Anka. Desde entonces, ambos mantienen una bonita relación de amistad tanto delante como detrás de las cámaras.

En el famoso programa, Carlos tiene que lidiar con el temperamento y carácter de los solteros. Muchas veces, ellos son los que dan la nota de más en el famoso programa de citas. Algo con lo que el presentador debe saber jugar.