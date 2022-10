Carlos Sobera ya sabe que su otra hija ha aparecido para contarlo todo

Carlos Sobera está feliz tras ver a su hijastra, Arianna Aragón, tan pletórica con el estreno de la obra de teatro que comparte con el presentador de Telecinco. A la joven le encanta trabajar con él y confiesa cómo es llevar ese apellido tan famoso en nuestro país.

Lo cierto es que la hijastra de Carlos Sobera está fantástica a nivel artístico en la obra Miles Gloriosus. Un estreno que tuvo lugar el pasado miércoles, nada menos que en el Teatro Reina Victoria de Madrid y que podrá disfrutarse hasta finales de noviembre

Esta es una obra que lleva las riendas el presentador, que también actúa en la misma, y de la que Arianna forma parte trabajando de actriz.

Tras haber actuado por varias ciudades de España, ahora la obra aterriza en la capital del país. Es un hecho que le ha provocado a la joven ciertos nervios ante un escenario como el citado.

Carlos Sobera ve reaparecer a su hijastra para desvelarlo todo

Arianna ha sido sincera con la reportera de Europa Press con la que ha tenido la oportunidad de charlar durante unos minutos. Más natural que nunca y con gran entusiasmo ha mostrado sus ganas de darlo todo en las tablas madrileñas.

Preguntada qué es para ella actuar en Madrid, la hijastra de Sobera ha dicho que "impone un poco bastante. Viene mucha gente, es la capital... Eso sí, en el Reina Victoria me siento como en casa porque lo he vivido desde hace mucho tiempo", confesaba.

"Lo he disfrutado como espectadora y me impone mucho estar aquí arriba, pero tengo muchísimas ganas. Es mi casa y ahora lo estoy viendo de otra manera, pero mejor, yo diría...", ha desvelado.

Arianna Aragón, acompañada por Carlos Sobera sobre las tablas

La hija de Rody Aragón explica que acompañarse de Sobera y otros grandes artistas "ha sido un aprendizaje muy grande. Cada uno de ellos me ha aportado muchísimo y también ha habido algo de presión, pero ha sido un regalo y es precioso".

Sobre Miles Gloriosus señala que es "muy divertido desde el principio hasta el final. Hay música, baile y creo que la experiencia ha sido increíble y a la gente le va a llegar y le va a gustar mucho. Todo esto es constancia, trabajo, dedicación y sobre todo, muchas ganas e ilusión. La obra la llevo súper bien y soy muy afortunada".

Además, la hijastra de Sobera sostiene que sobre las tablas "se ha curtido siempre y lo he vivido toda mi vida. El consejo máximo que le ha dado su familia ha sido "salir a disfrutar. Porque cuando tú te lo pasas bien, la gente se lo va a pasar bien".

La hijastra de Sobera le dedica varios halagos al televisivo

"Todo eso se transmite y yo lo que hago es pasármelo bien e intentar hacer que la gente haga lo mismo. Eso sí, afirma que "cuando viene gente que no conozco me pongo nerviosa, pero ese solo el primer momento. Una vez ya salgo, hay que divertirse", apunta.

Sobre cómo decidió ser artista, la joven explica que "empecé estudiando Derecho, pero me di cuenta de que no era lo mío. A mí lo que me gustaba siempre desde pequeña era esto", exponía.

Preguntada por Carlos Sobera, esta asegura que "es un maestro, una persona superculta, sabe de todo, ayuda mucho y es un apoyo, de verdad. Él te dice: 'pásatelo bien, tranquila que todo está perfecto'".

Asimismo, sobre el comunicador opina que tiene "un gran sentido del humor y es como un padre para mí. Tanto Rody como Carlos son dos maestros y desde el cariño es tan cercano todo que es una maravilla", concluía.