Carlos Sobera ya sabe con quién vivirá el nuevo bebé a partir de ahora

Carlos Sobera está feliz después de ver a su amiga Lidia Torrent dar a luz de la forma más satisfactoria a su primera niña.

Lidia veía como su primera hija venía al mundo, fruto de su amor con el modelo y exfutbolista Jaime Astrain. Ambos derrochaban felicidad, según se ha podido comprobar en las redes sociales de estos dos famosos influencers.

Carlos Sobera ya sabe el nombre de la pequeña. Se llamará Elsa en honor a la abuela materna, la modelo y expresentadora de televisión Elsa Anka.

Lo cierto es que Sobera le tiene una gran estima a Lidia Torrent porque trabajaron durante mucho tiempo mano a mano en First Dates.

Carlos Sobera ya sabe con quién vivirá la pequeña recién nacida

El comunicador estaba ansioso por confirmar que todo ha ido bien. Y lo cierto es que, en los últimos días, tanto Lidia como su pareja han compartido con sus miles de seguidores varios momentos tiernos junto a su hija Elsa. La realidad es que no le quitan ojo ni un segundo para que no le falte de nada.

| GTRES

Aun así, al estar algunos días demasiado ocupada, Lidia ha aclarado su ausencia de las redes. "Desde que nació, solo he usado el móvil para hacerle fotos y he estado 'out' del resto", confesaba la influencer en sus stories de Instagram.

Son muchos los que están pendientes de las evoluciones de la pequeña Elsa. Y de esa forma, la amiga de Carlos Sobera les ha dejado claro a sus más de 300.000 seguidores que todo está bien. Y si está algo aislada de las redes sociales es porque su pequeña le quita mucho tiempo.

Lidia Torrent, pletórica tras contarle a Carlos Sobera que está todo listo

A su vez, Torrent le contaba a su familia virtual que no podía ni describir lo que sentía cuando tenía en brazos a su pequeña. Algo que, sin duda, no va a olvidar en toda su vida.

| GTRES

Durante estos días, Lidia ha subido varias fotografías, la primera era una que no mostraba la carita de su hija. Y unos días más tarde, publicaba otra cogiendo en brazos a su hija y dándole de mamar antes de acudir al pediatra para ver cómo estaba físicamente la pequeña.

La compañera de Carlos Sobera ha agradecido a todos los seguidores de su cuenta de Instagram los miles de mensajes de cariño que ha recibido y las felicitaciones por la buena noticia.

"Gracias por vuestro cariño virtual, os aseguro que llega", decía emocionada la hija de Elsa Anka en sus redes sociales.

| GTRES

El nuevo cuarto de la pequeña Elsa que ha sorprendido a todos

Jaime Astrain también ha querido contar a los suyos cómo está la niña tras pasar por el pediatra y lo ha hecho con toda la sinceridad del mundo. "La niña está perfecta, pesa un poquito más de lo normal, así que maravillosamente bien", decía embargado por la emoción.

Hace unas horas, Lidia ha sorprendido a todos desvelando cómo ha quedado la decoración del cuarto de su pequeña. Elsa ya está lista para que pase ahí sus primeros años de vida. Y este lugar de la casa ha provocado una gran curiosidad entre los seguidores de la influencer.

Así las cosas, ha explicado cómo ha realizado la decoración de las paredes. Ha contado cómo es el papel elegido o los cuadros que ha colocado en la habitación de su pequeña. Con todo, la famosa copresentadora de First Dates ha escogido una decoración minimalista, a la par que elegante.

Eligió un papel a rayas muy finas y con rasgos cromáticos que la hacen muy especial. Además, los muebles blancos combinan perfectamente con los colores de la pared. Sin duda, el estilo nórdico es el que más caracteriza a esta habitación que Lidia y su pareja Jaime Astrain le han asignado a su bebé recién nacido.