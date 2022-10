Carlos Sobera y su pareja no consiguen que funcione y echan a dos personas más

Carlos Sobera se encuentra en un momento muy bueno de su vida en referencia a su trayectoria profesional. Desde que Cuatro le fichó en 2016 para presentar First Dates, no le han parado de ofrecer programas y galas a las que asistir.

Comenzó en Telecinco presentando The Wall y Little Big Show en 2017, pero no fue hasta Volverte a ver, un año después, en el que se empezó a hacer imprescindible en Mediaset.

Después, empezó en el mundo de los realitys de la mano de Supervivientes y Gran Hermano Vip y desde ahí, no ha parado de ganar fama y con ello, más programas.

Ahora, a Carlos Sobera se le puede ver muy a menudo en las noches de Telecinco presentando Pesadilla en el paraíso. El concurso en el que celebrities como Gloria Camila o Víctor Janeiro tienen que sobrevivir con poca comida a las arduas tareas de una granja.

Carlos Sobera y Pesadilla en el paraíso

La convivencia no está siendo fácil, los concursantes llevan ya la mitad del programa y se han formado dos grupos claramente diferenciados.

Las estrategias, el hambre, la falta de intimidad y el excesivo cansancio están acabando con un programa del que la productora Fremantle creía que le daría mejores números.

Es conocido que Telecinco tiene una guerra interna con Antena 3 por recuperar el primer puesto de líder de audiencias. Es por esta razón por la que el canal está haciendo muchos cambios de parrilla con tal de mejorar la cuota de pantalla.

En un principio, no existían nominaciones en directo, todos los programas estaban grabados y era el concurso, a través de unas pruebas, el que decidía quién sería el próximo expulsado.

La última eliminada a través de esa mecánica fue Marina que perdió en la prueba del serrucho contra Omar Sánchez. Esta expulsión fue muy comentada a través de redes sociales dado que los usuarios veían injusta esta prueba debido a la diferencia corporal de ambos. El juego consistía en serrar un tronco y el que primero acabara, se quedaba.

No obstante, las cosas han cambiado. Telecinco incorporó a la fila de concursantes a Raquel Lozano, persona con la que Omar había tenido un idilio fuera, para así mejorar las audiencias.

Otro de los cambios que han llevado a cabo es en las nominaciones y expulsiones que ahora son en directo. Se comenzó con esta nueva mecánica esta semana, concretamente el miércoles, en la que hubo dos expulsados y las nominaciones fueron en directo.

La expulsión doble de esta semana ya estaba grabada. Razón por la cual, el primero de ellos pudo entrar en directo a plató para hablar con Carlos Sobera y tener una pequeña entrevista sobre su paso por el concurso.

Carlos Sobera agradece los buenos momentos que están dando los concursantes

Pese a que el formato no está dando los resultados que se esperaban, lo cierto es que gracias a sus concursantes, son varios los titulares que han salido de ahí.

Por ejemplo, a las pocas semanas de estar en el programa, Juan Alfonso tenía una conversación con Gloria Camila en la comida. Él desconocía sus problemas familiares y simplemente le preguntó cuántos hermanos tenía.

La hija del torero se abrió en banda y dijo que dos. Lo que nadie se esperaba fueron las declaraciones que hizo sobre su hermano mayor, José Fernando Ortega.

De él aseguro que ahora mismo no hacía "nada" porque está "en una clínica en la que lleva cinco años". Confesó que se encuentra "muy bien y limpio", además, aseguró que "es un súper padre y tiene mejor corazón que yo".