Carlos Sobera hace una confesión que deja a sus hijas sin saber qué hacer

Carlos Sobera es sin duda alguna uno de los presentadores más queridos y respetados de nuestro país. Desde hace años lleva encadenando proyecto tras proyecto en la pequeña pantalla. Tras su llegada a Mediaset, el presentador ha logrado un gran repunte en su popularidad.

En los últimos años Mediaset ha confiado en el vasco para que sea el conductor de sus programas. Y es que el bagaje de Carlos Sobera es muy extenso. Además, el comunicador siempre se ha caracterizado por su gran sentido del humor del que siempre hace gala.

En su última entrevista con Bertín Osborne para Canal Sur, el presentador ha revelado varias confesiones que no han dejado indiferente a nadie, ni siquiera a su familia.

Carlos Sobera hace una sorprendente declaración

El pasado viernes el presentador hacía una visita a Bertín Osborne en su programa para canal sur El Show de Bertin.

Y una vez más ha demostrado que sabe dar espectáculo como nadie. Carlos Sobera es todo un showman, y no solo por sus cualidades como comunicador.

Carlos estudió Derecho en la universidad de Deusto, e incluso llegó a ejercer la dolencia. Durante casi diez años fue profesor de Publicidad en la Universidad del País Vasco. Además, su pasión por el espectáculo viene de lejos.

Durante su tiempo como profesor también fundó un grupo de Teatro. Todo esto lo compaginó con apariciones televisivas y cine. Pero sin duda lo que lo catapultó de lleno a la cima de la popularidad fue el mítico programa Quiero ser millonario.

Así mismo lo revelaba en el programa de Bertín:

"El programa de Quiero ser millonario me cambió la vida. Yo hice el casting, me ofrecieron presentarlo y el cambio fue de la noche al día. Lo cierto es que me contó al principio asimilarlo", confesaba.

Con este programa, de la noche a la mañana la popularidad de Carlos se disparó. Y desde entonces no ha dejado de estar vigente en nuestra televisión.

El humor ácido del presentador siempre ha sido lo que le ha distinguido del resto, y lo que sin duda ha ayudado a que se meta al público en el bolsillo. Las redes enloquecen con sus ingeniosos chascarrillos y su sentido del humor es aplaudido por los colaboradores en plató.

En esta última entrevista, el presentador dejaba a todos boquiabiertos con una sorprendente revelación.

Carlos aseguraba que usaba la misma ropa interior mientras presentaba un programa, si esta le había traído suerte:

"Yo me pongo un calzoncillo, por ejemplo, que me gusta, y ese día hago un programa y hace un 20 de audiencia ya no me quito el calzoncillo en todo el resto de programas", confesaba.

Vicky Martín Berrocal y Bertín no podían dar crédito a la confesión de Sobera, y el plató se inundó entre risas y carcajadas.

Y es que así es Carlos, con ese sentido del humor tan característico, que desde luego no habrá pillado de sorpresa ni a su mujer Patricia ni a sus hijas.

Carlos Sobera y su discreta vida personal

Carlos Sobera lleva décadas dedicado a los medios de comunicación. Sin embargo, el comunicador siempre ha intentado llevar su vida personal en la más absoluta privacidad. Y esto no es nada fácil cuando te dedicas al mundo del entretenimiento.

Carlos Sobera lleva casado más de 15 años con Patricia Santamaría, tiene una hija en común, Natalia. Pero además, Patricia tiene otra niña de un matrimonio previo, Arianna, que es una más de la familia. El presentador es muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde publica fotografías junto a su esposa y su familia.

