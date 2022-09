Carlos Sobera destapa cómo fue la última llamada antes de firmar el delicado divorcio

Carlos Sobera ha sido consciente de que el culebrón entre dos caras conocidas de Mediaset no parece haber terminado. El presentador sabía que la historia copó muchas portadas de las revistas del corazón y rellenó muchos minutos de programas, como Sálvame. Había un gran interés por saber cómo fue todo el proceso de separación de la pareja formada por Omar y Anabel.

Y todo después de que, en enero de este año, la influencer sevillana reconociese en su programa que su historia de amor se había acabado con 'El Negro'.

Carlos Sobera asume que ya es una etapa pasada

El caso es que ambos nunca dejaron de estar enamorados el uno del otro, a pesar de esa ruptura por ciertas desavenencias en el estilo de vida de ambos. Tras volver de Supervivientes, el windsurfista canario se dio cuenta de que Anabel había cambiado. No era la misma que en el momento en el que se embarcó en este duro reality, allá por 2021.

Un año después, Anabel quiso hacer lo propio para olvidarse de la ruptura que se había producido meses antes. Y, en los Cayos Cochinos, se enamoró de su actual pareja, Yulen Pereira.

Con el esgrimista es plenamente feliz y ha disfrutado de un verano inolvidable, a pesar de todos los frentes que tiene abiertos en España. Y no solo en referencia a su ex y los líos que haya podido tener con la exgran hermana Raquel Lozano, sino también por su padre. Este pasa por uno de sus peores momentos de salud y ve que su hija sigue recorriendo el mundo interesándose muy poco por él.

Carlos Sobera se entera de que la sevillana ha pasado página

En los últimos días, la sevillana reveló, en una exclusiva, que su historia con el canario había terminado definitivamente. Sabe que su felicidad depende, en estos momentos, de Yulen Pereira. No quiere que nada le desvíe su atención de lo que es actualmente el hombre que le da todos los caprichos. Y con el que disfruta viajando en los últimos meses.

Además, aunque en el pasado se habló de que ambos querrían mantener una bonita amistad a pesar de la ruptura, la influencer desechaba esa posibilidad. Confesaba que esa opción ya no es posible. "Omar y yo no podemos ser amigos", sentenciaba.

La revelación del windsurfista que pocos esperaban

"Me llama la atención que él diga que, si hubiera sabido lo que pasó tras la boda, no se habría casado. Dos no se casan, si uno no quiere, y yo no me pedí matrimonio a mí misma", dijo sobre su exmarido.

A su vez, también le reprochó que haya saltado a la fama sin cortarse un pelo. "Cuando me fui a Honduras, dejé a 'El Negro' y, al volver, me encontré a un chico que le persiguen las cámaras. Y que ciertas personas van a la tele a contar intimidades de él", lamentaba en la citada exclusiva.

Lo cierto es que por el interés que suscita en estos momentos, el canario ha sido fichado por el reality que presenta Carlos Sobera. El canario está disfrutando al máximo de una experiencia en la que ha vuelto a encontrar el amor con Marina Ruiz. Eso sí, no deja de referirse a su exmujer cada vez que tiene ocasión, algo que no hace mucha gracia a la madre de la joven.

Por ejemplo, en una charla con Israel sobre las mujeres de su vida, el windsurfista afirmó lo siguiente. "Hombre, está claro que Anabel va a ser una mujer muy importante en mi vida y lo ha sido. Pero no hay posibilidad ninguna de una posible reconciliación", ha confesado.