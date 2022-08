Carlos Sobera confirma que la ruptura está cerca porque los suegros no son buenos

Carlos Sobera se ha convertido en uno de los grandes referentes de la pequeña pantalla porque es capaz de hacer cualquier programa. Presenta los mejores concursos de Telecinco y además ha adquirido grandes conocimientos del mundo del corazón. Recientemente ha entrevistado a Anabel Pantoja para saber cómo se encuentra su relación con Yulen Pereira y ha descubierto algo.

Carlos Sobera ha confirmado lo que ciertos periodistas llevan tiempo contando: la pareja no tardará en romper por las presiones familiares. Los nuevos suegros de Anabel, Manuel y Arelys, no son buenos para el romance porque tienen demasiada presencia en los medios. La colaboradora no quiere un novio mediático, es muy celosa de su intimidad y quiere compartir su vida con alguien discreto.

Carlos sabe que Anabel se ha reencontrado con su exmarido en el plató de Déjate Querer y le ha preguntado a Yulen sobre este tema. El deportista, visiblemente emocionado, ha dado su opinión y ha sido completamente sincero. Tiene miedo de ser una segunda opción, pues ve que su novia sigue teniendo sentamientos hacia Omar Sánchez.

Carlos ha hecho muy bien su trabajo, de hecho el público le ha aplaudido porque ha sacado información de una forma bastante amable. Yulen ha dejado claro que respeta cualquier decisión de Anabel, de momento no ve inconveniente en que sea amiga de Omar. Sin embargo, el paso del tiempo hará que esto sea la excusa perfecta de sus padres para atacar a la influencer.

Sobera conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso ha profundizado en el tema. Sabe que los suegros de Anabel no aprueban el noviazgo, de hecho han hablado mal del mismo desde antes de su comienzo. El padre de Yulen ha estado en Viernes Deluxe y ha bromeado con la sinceridad del romance, lo que demuestra que tiene confianza.

Carlos Sobera descubre la verdadera cara de la suegra

Carlos, al igual que el resto de espectadores, está examinando a la madre de Yulen porque tiene un comportamiento extraño. En un primer momento aseguró que iba a desaparecer de televisión cuando acabase Supervivientes, pero no ha cumplido su palabra. Ha concedido muchas entrevistas en Telecinco y parece que está encantada con la fama, esa misma que ha criticado tanto.

Sobera ha seguido de cerca el romance y sabe que hay amor, por eso no ha tardado en profundizar en la historia. Ha sido el último presentador que ha estado con ellos, así que les ha hecho preguntas para saber si lo de la ruptura es cierto. No son pocos los que dicen que están a punto de separarse, entre ellos Jorge Javier Vázquez.

El vasco conoce bien a Arelys, ha compartido plató con ella y le ha entrevistado en sus primeras intervenciones. La suegra de la influencer les ha dado una mala respuesta a los últimos reporteros que se han acercado a ella. Le han preguntado sobre el recuentro entre Anabel y Omar y han obtenido una respuesta tajante.

“He visto el programa y no tengo ninguna declaración que hacer porque no es una relación que me importe ni me interese. Es una relación que tenía Anabel antiguamente y no tengo nada absolutamente que comentar. Imagino que mi hijo se encuentra bien, no he hablado con él, pero imagino que está bien”.

Carlos Sobera ha tomado una decisión delicada

Carlos le ha cogido el gusto a presentar concursos y le ha quitado el puesto a Jorge Javier Vázquez. El catalán suele presentar los programas importantes de Telecinco, pero ahora tendrá que compartir su trono. Sigue siendo el rey de la cadena, pero cada vez tiene más competencia.

Sobera ha demostrado que está a la altura: entretiene a la par que saca información interesante. Ha sido uno de los primeros en hablar con la prima de Kiko Rivera después de Supervivientes 2022, por eso sabe que hay problemas. Yulen quiere intentarlo, pero no tardará en descubrir lo que piensan realmente sus padres.