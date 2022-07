Carlos Sobera confirma los peores presagios por el embarazo

Carlos Sobera es un presentador de éxito conocido por todos por conducir programas como Supervivientes: Tierra de Nadie o el espacio de buscar pareja First Dates. Lo que no se esperaba el bueno de Carlos era que una de sus compañeras del citado espacio de Cuatro tuviera un serio problema a cuenta de una situación muy personal.

Estamos hablando de la camarera de First Dates, Lidia Torrent, que se ha convertido en una pieza clave del espacio durante mucho tiempo.

La realidad es que Carlos Sobera ha asistido atónito a la espinosa problemática que atañe a su colega de trabajo. Y tiene mucho que ver con su embarazo actual.

Carlos Sobera, impactado tras enterarse del problema de su compañera

Los seguidores de Lidia Torrent han apoyado a la hija de Elsa Anka en todo momento. Han comprendido su situación después de desvelar que por quedarse encinta una desconocida empresa ha decidido no contratarla por ese motivo.

| Mediaset

La joven influencer y presentadora ha sufrido en sus propias carnes el machismo que impera en algunos ámbitos de la sociedad. En este caso, y a punto de convertirse en madre, la hija de Elsa Anka asegura que una empresa con la que tenía hecho un trabajo la ha despreciado por estar embarazada.

Torrent no ha querido confesar el nombre de la empresa, pero no ha tenido ninguna duda en denunciar en sus redes sociales la situación vivida.

Sus casi 300 000 seguidores de Instagram se indignaban al ver lo que le había pasado a la popular camarera de First Dates. “El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa. Y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo aunque esté embarazada", comenzaba.

"Estar embarazada no significa estar inválida"

"Y digo esto porque desafortunadamente en otro caso no ha sido así, dado que teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí”, ha sentenciado en un post de Instagram.

| GTRES

"Estar embarazada no significa estar inválida. Sí es cierto que hay gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas en las que evidentemente tu día a día y vida profesional se ven afectadas por motivos obvios", aclaraba.

Con todo lujo de detalle, Lidia Torrent ha expuesto cómo lo ha pasado en los últimos tiempos. "En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, en el que pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando".

Lidia Torrent pone el grito en el cielo denunciando el machismo

"No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo. Le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto, pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces. Y no está habiendo problemas ni complicaciones", proseguía.

| GTRES

Aun teniendo que pasar por este mal trago, la presentadora de Cuatro ha preferido no ahondar más en el asunto. Pero sí ha querido agradecer a otro tipo de empresas que sí le han dado su apoyo, esté o no esperando a tener un hijo.

“Quería que constase este ‘gracias’ a las empresas que, contando con nosotras, nos están dando la mano. E indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal”.

Lidia Torrent mantiene una relación sentimental desde 2018 con Jaime Astrain, un exfutbolista profesional, que militó en el equipo del Jaén. Bien es cierto que tras retirarse, a este le ha picado el gusanillo de la televisión y desde hace años es colaborador en el programa El Chiringuito de Jugones en Mega.