Carlos Sobera confirma que la niña que está en camino está dando muchos problemas

Carlos Sobera es un presentador que siempre hace gala de su simpatía y cordialidad cada vez que le vemos en alguno de los programas de Mediaset.

Carlos Sobera es un habitual de los programas de los martes de los diferentes realities de la cadena. Hablamos de Supervivientes,Gran Hermano o Secret Story, pero no solo ha trabajado en espacios de Telecinco. Además, pronto le veremos en La Granja junto a Lara Álvarez.

También le conocemos por un reality de citas y, especialmente en los últimos años, le hemos visto presentando First Dates. Un programa de citas donde los españoles acuden para intentar encontrar pareja a través de una cena romántica en un conocido restaurante madrileño.

Carlos Sobera admite que hay problemas antes de nacer la niña

Carlos Sobera ha estado acompañado durante las últimas temporadas por Lidia Torrent. La camarera de First Dates es conocida por ser la hija de Elsa Anka, una cara habitual en la televisión de finales de los 90.

En los últimos días, Lidia Torrent ha sido noticia porque va a ser mamá en las próximas semanas y, debido a su avanzado estado de gestación, le han surgido algunos percances.

Y es que la amiga de Carlos Sobera está embarazada y ya espera su primera hija en común con el exfutbolista y modelo Jaime Astrain. Lo cierto es que Lidia ha tenido algunos problemas en este tercer trimestre de gestación y ha desvelado a través de sus redes sociales que está sufriendo una dolorosa ciática.

Carlos Sobera, preocupado por los sobresaltos en el embarazo

Estamos hablando de una dolencia muy habitual en las mujeres embarazadas que están a semanas de dar a luz. La realidad es que a la joven se le está haciendo un poco largo este periodo de gestación. Y le han aparecido algunos contratiempos por los que se ha visto obligada a guardar reposo absoluto.

La ciática que le ha sobrevenido no es nada que tenga que alarmarla, ya que cuando el embarazo sobrepasa los seis meses el aumento del tamaño del útero es normal.

Puede llegar hasta ser 20 veces más grande de lo habitual y este cambio provoca una presión demasiado fuerte sobre el nervio ciático.

Lo cierto es que durante todo este proceso, tampoco hemos visto quejarse demasiado a la amiga de Carlos Sobera. Pero estas últimas semanas ha sufrido de lo lindo y tiene que descansar lo más posible para que el parto no tenga ninguna complicación.

Por tanto, la camarera de First Dates tiene que continuar en reposo. Necesita usar algún tipo de crema para paliar esos dolores que le están haciendo la vida imposible.

Lidia Torrent sufre ciática a semanas de dar a luz

Hace un tiempo, Lidia presumía de haber llevado un embarazo muy liviano y confesaba que sufría los percances normales de cualquier embarazada.

"Estoy teniendo un embarazo bueno, tan solo náuseas al principio, ardores, acidez. Y más cansancio del usual al estar de pie mucho rato", desvelaba la hija de Elsa Anka.

Otro asunto por el que ha sido noticia, en los últimos días, la joven comunicadora está relacionado con las ofertas de trabajo a la que quiere acceder estando embarazada.

La joven ha tenido que lidiar con un desagradable episodio después de que haya sido discriminada laboralmente solo por estar embarazada.

"Teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí. Estar embarazada no significa estar inválida. No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto. Pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces y no está habiendo problemas ni complicaciones", denunciaba en sus redes sociales.

