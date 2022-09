Carlos Sobera confirma los malos rumores sobre la relación que le ha robado el sueño

Carlos Sobera no está acostumbrado al fracaso. El presentador vasco se toma la vida con optimismo y profesionalidad, una fórmula que no le ha ido nada mal hasta ahora. Sobera lleva ya mucho tiempo en Mediaset y se ha convertido en uno de sus presentadores estrella, por méritos propios.

Empezó demostrando que lo suyo eran los concursos. Todavía queda en la retina de millones de espectadores su enigmática presencia en ¿Quién quiere ser millonario?. El concurso fue un éxito y él tuvo gran parte de responsabilidad en ello.

También se le recuerda mucho por Atrapa un millón. Ya cuando empezó con First Dates dio un salto cualitativo importante. Un programa de citas que todavía hoy presenta tras seis años de éxito ininterrumpidos.

| Cuatro

Volverte a ver fue también un reto para él. Un programa testimonial, plagado de emociones familiares e historias personales bastante lacrimógenas.

Sin embargo, el giro más inesperado se produjo con su llegada a Supervivientes: Tierra de Nadie. Aquello le abrió la puerta de los realities y Sobera demostró una vez más que es un tipo todoterreno.

En este formato se ha quedado, acumulando en su haber Secret Story, La isla de las tentaciones: el debate o ahora Pesadilla en el Paraíso.

Carlos Sobera se estrella con su último programa

Carlos Sobera le da a los espacios que presenta un punto de humor y de buen rollo sin perder nunca la compostura. Mucho más discreto y menos egocéntrico que Jorge Javier Vázquez, la audiencia muchas veces le prefiere a él en Twitter.

Prueba de la aceptación de que goza es que en Telecinco confían plenamente en Sobera para sus programas estrella. Así pues, el reality que estaba llamado a triunfar este otoño, Pesadilla en el Paraíso, tiene en Sobera a su valedor principal.

| Mediaset

Él lo hace bien, como siempre. Ya le ha pillado el tono a los debates y es capaz de entrar al trapo de las tramas y peleas habituales, sin embarrarse. Pese a sus esfuerzos y a los de Lara Álvarez, el reality de la granja no termina de arrancar y los datos de audiencia son realmente bajos.

Los problemas de Carlos Sobera para retener al público

Sobera no es omnipotente. Que él lo haga bien no es suficiente para que el público se pegue al televisor y no cambie de canal.

El casting del programa es bastante flojo. No hay ningún personaje realmente interesante y el único que podía dar cierto juego, Pipi Estrada, acaba de ser expulsado.

Realmente, lo más emocionante que hemos visto hasta ahora en PEEP es la presencia de Borja, el hijo de Pipi, en plató. El chico, completamente ajeno al mundo televisivo, ha sorprendido por su frescura y espontaneidad, ante tanto grito y discusión entre personajes de segunda que buscan ganar protagonismo.

Carlos Sobera ya sabe lo que puede cambiar un poco la dinámica del concurso y contribuir a arañar unas décimas más de share. Dentro de la casa, Omar Sánchez (ex de Anabel Pantoja y de Raquel Lozano) ha empezado un 'romance' con Marina Ruiz. Lo ponemos entre comillas porque claramente es una estrategia para aguantar más tiempo en el reality.

Pues bien, una posible nueva concursante sería Raquel, que desde fuera ha criticado a Omar por estar todavía con ella fuera y liarse dentro con Marina, a las dos semanas de concurso.

Esta supuesta tensión es la gran baza que tiene Carlos Sobera y su equipo para dar vida a un programa que no logra arrancar. De hecho, esta es la tónica general de Telecinco estas últimas semanas. No arranca y Antena 3 le está pasando la mano por la cara como nunca.