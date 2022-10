Carlos Sobera confirma que ella le ha dejado porque no acepta su trabajo en Telecinco

Carlos Sobera continúa en su intento de reflotar la audiencia de Pesadilla en el paraíso. El reality pasará a la historia como uno de los más flojos en la historia de la cadena. A pesar de contar con grandes personalidades como Gloria Camila, Lucía Dominguín u Omar Sánchez.

Sin embargo, pese a los nuevos cambios de dinámicas y nuevos concursantes como Raquel Lozano, la audiencia no ha mejorado. Carlos Sobera es uno de presentadores en los que más confía la cadena, pero esto no ha sido suficiente. Sobera ha tenido todo un renacer en el entretenimiento con su llegada a Telecinco.

En los últimos años, Carlos Sobera se ha puesto al frente de los principales realities de Mediaset. Su carisma y sus ingeniosos comentarios lo han convertido en una pieza fundamental para la cadena.

Carlos Sobera confirma la ruptura de uno de los concursantes

Cuando se confirmó la participación de Juan Alfonso Milán, muy pocos sabía quién era. Y es que se trataba de un pariente lejano del rey Felipe VI.

Con el paso de las semanas, el concursante ha logrado hacerse con el cariño del público. Aunque ahora su continuidad en el reality está en peligro.

Esta semana Milán salía nominado junto a Israel, y de ese duelo solo puede salir uno victorioso. Juan Alfonso aprovechó que salió nominado para mandar un fuerte mensaje a su novia, Paloma González. La estilista es muy habitual verla también colaborando en programas de televisión.

"No he tenido oportunidad hasta ahora de dirigirle unas palabras a mi novia, Paloma. Que la quiero mucho, que aquí es todo muy duro y que no hay ningún día que no piense en ella".

"Espero que estés bien y que estés fuerte. Nos veremos en nada. Te quiero mucho y espero pronto estar contigo", comentaba Milán.

Sin embargo, estas palabras fueron recogidas en plató y en ese momento una de las colaboradoras daba la noticia menos esperada. Carlos Sobera dio paso a Nagore Robles que anunció la inesperada ruptura:

"La novia ha dejado a Juan. No tiene ya novia, igual debíamos decírselo. Que tu semen de fuerza te acompañe, pero no hay nadie", sentenciaba en forma cómica.

Todo apunta a que Juan no tiene ni idea del cambio de parecer de su pareja. Marina Ruiz afirmaba en plató que la estilista lo había dejado de seguir. Pero eso no acaba solo ahí, Paloma también habría borrado todas las instantáneas de su muro junto a él.

Así que el pariente del rey Felipe VI se va a llevar una gran decepción cuando salga del reality. Por el momento Paloma no se ha pronunciado al respecto. Pero parece que a la influencer no le ha gustado nada la participación de su pareja en el programa de Telecinco.

Pesadilla en el paraíso pierde a una de las grandes concursantes

La pasada gala fue de lo más convulsa, sobre todo porque se dijo adiós a una de las concursantes más polémicas. Carlos Sobera confirmaba que la hija de Ortega Cano se convertía en la nueva expulsada.

Pero su expulsión no estuvo exenta de polémica. Carlos Sobera hizo ver a Gloria todo lo último que había ocurrido en su familia. La joven tuvo que visionar uno de los fragmentos más polémicos de la entrevista de su padre en AR.

Sin embargo, esto no fue bien visto por Chema, el defensor de Gloria en plató:

"Me parece de una crueldad tremenda esto que se le ha hecho, no se ha hecho con ningún concursante darle nada allí, todo se le ha puesto aquí. Es una crueldad tremenda", sentenciaba.

Gloria era expulsada de Pesadilla en el paraísocon un porcentaje del 62%, y es que los últimos movimientos de la joven no han gustado mucho al público.

