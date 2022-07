Carlos Sobera le confiesa a su mujer que los problemas de salud han vuelto

Desgraciadamente, Carlos Sobera ha tenido que volver a hablar con su mujer para contarle que los problemas de salud han regresado a su vida.

En los últimos días, el comunicador se ha convertido en la gran baza de Supervivientes 2022. Parece que la mala suerte se ha cebado con los trabajadores de este conocido reality. Por eso, al presentador de First Dates no le ha quedado otra opción que ser su salvador.

| Mediaset

Este jueves, y para sorpresa de todos los televidentes, el de Baracaldo volvió a aparecer en el plató de Telecinco como el presentador oficial de la noche. Nada más verle en antena, los seguidores del formato se preguntaron dónde estaba Jorge Javier Vázquez.

Y es que el catalán ha estado totalmente desaparecido de todos los espacios de Telecinco, pero, ahora, todas estas dudas han quedado resueltas.

Carlos Sobera se convierte en el único superviviente

Carlos Sobera se ha convertido en una persona fundamenta dentro de Supervivientes. Y es que, esta semana, el presentador ha hecho triplete al tener que sustituir a sus dos compañeros por cuestiones de salud.

El primero en caer en las garras del coronavirus fue Ion Aramendi y, ahora, Jorge Javier Vázquez ha corrido la misma suerte.

Este jueves, 30 de junio, Carlos Sobera entró en el plató de Telecinco, dejando a todos los allí presentes con la boca abierta.

"Buenas noches y muchas gracias. Hoy tenemos una grandísima noche por delante y lo primero que vamos a hacer es hablar de que hay que cuidarse, porque aquí todo el mundo va cogiendo enfermedades… el maldito Covid. Ya cayó Ion Aramendi y, ahora, también ha caído nuestro querido Jorge Javier".

"No os preocupéis porque está relativamente bien. Es verdad que sigue dando positivo, pero en seguida estará de nuevo con todos nosotros. Así que, por favor, un aplauso y un abrazo para Jorge", aseguró finalmente.

Por su parte, Lara Álvarez también quiso mandarle todo su apoyo desde Honduras. "Déjanos que le mandemos un beso muy grande a Jorge y mucho ánimo".

“Oye Lara, tenía que hacerte una pregunta, ¿estás bien? ¿Has notado esta noche fiebre o algo raro? Lo digo porque yo ya tengo preparado el trikini para poner rumbo a Honduras por si tengo que sustituirte", le preguntó Carlos Sobera, poniendo un toque de humor a la velada.

"No seré yo quién te lo impida, compañero. No hace falta ponerse malo para que tú vengas a vivir esta experiencia en primera persona", le aseguró la periodista. "Algún día te sorprendo", le respondió él.

| GTRES

Otra de las personas que, rápidamente, se dio cuenta de la ausencia de Jorge fue Marta Peñate. Nada más conectar con Carlos Sobera, la parásita de Supervivientes se percató de que esa voz no pertenecía al presentador de la noche.

"¿Carlos?", preguntó algo descolorada la superviviente. "Pero… ¿Y con los otros presentadores qué ha pasado?".

"He dicho: 'me voy a librar de ellos y en una semana me los he cargado a los dos'. Me vas a tener que aguantar aquí hasta julio", aseguró Carlos Sobera, provocando las risas del público.

Carlos Sobera lamenta la baja de Ion Aramendi

El pasado domingo, 26 de junio, Carlos Sobera se volvió a convertir en el protagonista principal de la noche, después de queIon Aramendi tuviera que ausentarse tras dar positivo en covid.

"Está pasando el Covid y no ha conseguido dar negativo para estar aquí todavía, que es lo que él quería. Pero sabemos que está perfectamente. Le mandamos un abrazo enorme para que se recupere lo antes posible porque le necesitamos", aseguró el salvador de la edición.

| Mediaset

Por su parte, Aramendi quiso entrar en directo para tranquilizar a toda la audiencia de Telecinco. "Afortunadamente estoy saliendo. Han sido unos días complicados, pero ya estoy perfectamente. Soy positivo y susceptible de contagiar, simplemente por protocolo y seguridad no he podido ir".

"Me temo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco, ya verás…", bromeó el presentador de El precio justo, provocando las risas de su compañero.

