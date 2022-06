Carlos Sobera, mudo en 'First Dates' tras conocer a la mujer que se lo comía 'todo'

Carlos Sobera es un presentador de televisión muy querido por la audiencia en los programas que ha participado. Su gran secreto ha sido relacionarse muy bien con la gente que le rodea, sobre todo, con el público que le ve.

La redacción de Mediaset sabe que Carlos Sobera se ha ganado el respeto de muchos espectadores y, por ello, le ha recompensado con varios programas de televisión. Asimismo, ha tenido el placer de presentar algunos concursos, como Supervivientes, El precio justo oFirst Dates.

El último de ellos está dedicado exclusivamente a encontrar el amor, pues se graba varias citas románticas, donde las parejas tienen características similares. El colaborador se ha encontrado gente de todo tipo, desde rockeros hasta hípsteres.

La pasada noche, Carlos Sobera presentó a seis parejas que, más tarde, establecieron una conversación mientras cenaban. No obstante, el presentador tuvo que lidiar con una participante un tanto estrafalaria.

Carlos Sobera alucina con una invitada en 'First Dates'

Judith, una chica de 25 años y de Gerona, sorprendió a todos los seguidores del programa con su carácter. Es una joven que habla abiertamente sobre el gusto de mantener relaciones sexuales. Ha confesado que la gente que le conoce le dice que "es muy ninfómana" y ella considera que es verdad.

"Me encanta 'follar', de todas las maneras y en todas las posturas", se presentaba la participante. El tema principal de la cita ha sido sobre la sexualidad, concretamente, sobre la intimidad de cada uno de ellos.

Después de la presentación de Judith, Carlos Sobera daba paso a Gustavo, quien cenaría con ella. El chico comentó que su pecho es la parte del cuerpo que más éxito tiene entre las mujeres. De hecho, su cita no ha parado de mirar aquella zona de su cuerpo.

"Se le nota todo el cuerpo y se lo comía todo con nata y chocolate", decía la invitada.

El tema reiterativo acaba con la cita

Durante la cena, Judith ha querido dejar claro que es una mujer muy liberal en las relaciones amorosas. Del mismo modo, no tolera ningún tipo de celos en su pareja.

Sin embargo, ha vuelto al tema inicial, puesto que ella le ha preguntado al invitado con qué frecuencia le gusta practicar el acto sexual. Los dos han coincidido en que debería de ser diariamente, aunque no se han puesto de acuerdo en el número de veces diarias.

"A una persona que no me vaya a echar un polvo no le quiero, eso sí, hay que conocerse, tener mucho cariño, pero hay que 'follar'. Si no, ni se alivian los dolores, ni el dolor de cabeza, ni nada", confirmó la chica.

La gerundense se ha llevado un chasco al final del programa porque estaba segura de que los dos tendrían ganas de tener una segunda cita. No obstante, Gustavo tenía una opinión totalmente diferente a lo que ella pensaba.

"Su físico y la distancia me han echado para atrás", declaraba el chico tras escuchar el 'sí' de Judith. A pesar de ello, sospechamos que podría haberle causado cierta incomodidad la insistencia de la chica sobre mantener relaciones sexuales.

La distancia, la causante de muchas rupturas

Carlos Sobera no se ha aburrido en ningún momento de la noche, ya que no solo ha alucinado con Judith y Gustavo. Ha habido otra pareja que ha sorprendido a todos los espectadores.

Antonia y Paco han estado hasta el postre disfrutando de una infinita conversación, pero algo ha sucedido con la llegada del pastel. La mujer ha decidido marcharse antes de terminar la cena. No le ha gustado nada el hecho de que su cita viviera en Toledo siendo ella de Barcelona.