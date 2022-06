Carlos de la Maza confirma que los rumores sobre su mujer Carlota Corredera son verdad

Carlos de la Maza ya no puede ocultar más los rumores sobre Carlota Corredera. El pasado mes de marzo, Carlota se despidió por sorpresa de todos sus compañeros tras tomar la decisión de abandonar todas sus funciones dentro del programa.

"Han sido 13 años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz, lo más importante de mi vida me ha sucedido en Sálvame. Me voy supercontenta y, sobre todo, muy agradecida", dijo la periodista, visiblemente emocionada.

Tras este momento, comenzaron a aparecer muchos rumores sobre la inesperada salida de la mujer de Carlos de la Maza de Mediaset España.

Y, aunque en un principio pasó desapercibido, el medio online Libertad Digital apuntó que su despido podría estar directamente relacionado con la Operación Deluxe.

Desde entonces, y a pesar de que la mujer de Carlos de la Maza ha asegurado que muy pronto regresaría a la cadena con un nuevo proyecto televisivo, de momento, su resurgir mediático todavía no ha llegado.

Ahora, la esposa de Carlos de la Maza ha reaparecido públicamente para despejar todas las dudas que se han generado alrededor de su marcha de Telecinco.

Carlos de la Maza confirma todos los rumores

La mujer de Carlos de la Maza ha reaparecido públicamente y se ha sincerado, como nunca, acerca de una de las polémicas en las que ha estado envuelta en los últimos meses.

Carlota Corredera ha acudido como invitado al podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, Estirando el chicle, para hablar sobre cómo le ha afectado en su carrera su implicación y apoyo a Rociíto y a su docuserie, Rocío: contar la verdad para segur viva.

Hace algo más de un año, Carlota Corredera se convirtió en una de las caras visibles de la lucha contra la violencia vicaria, causa que la hija de 'la más grande' denunció públicamente en su producción audiovisual.

La defensa férrea a la televisiva y a toda las víctimas de este tipo de violencia de género le ha dado muchas alegrías, aunque también algún que otro dolor de cabeza. "Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado a raíz de dar la cara en la docuserie", aseguró la mujer de Carlos de la Maza.

"La parte de la historia más oscura que he vivido profesionalmente como Carlota Corredera ha sido tanto como presentadora como periodista a raíz de dar la cara por las mujeres, por Rocío Carrasco y por las víctimas de violencia de género".

Durante la entrevista, la gallega aseguró que todas las críticas que ha recibido tras posicionarse al lado de Carrasco y de todas las víctimas de violencia vicaria han sido una parte fundamental de su salida de la televisión.

La pareja sentimental de Carlos de la Maza ha asegurado que tras su salida de Sálvame tomó la decisión de desligarse por completo del formato en el que ha trabajado durante más de una década. Tanto es así que, desde entonces, Carlota no ha vuelto a ver ni un solo programa.

"Ser presentadora es una locura. Tienes que tener la cabeza fría y amueblada y estar preparada para todo lo que venga. Si salgo presentando mal, si vuelvo tras las cámaras mal…".

Para Carlota, todos estos meses han sido una auténtica pesadilla. El verano pasado, durante una de sus intervenciones en Sálvame, la de Vigo se derrumbó en directo tras no poder aguantar más toda la presión que estaba recibiendo por su claro posicionamiento en todo este tema.

Y, aunque en su momento, la mujer de Carlos de la Maza aseguró que estaba pasando por un "enorme desgaste profesional", un año después ha regresado con la pistola cargada.

"Se ha hablado mucho de programas negacionistas y colaboradores negacionistas, pero también ha habido prensa negacionista. Se ha cuestionado hasta el número de pastillas que se tomó Rocío Carrasco... Nos tenemos que replantear muchas cosas".