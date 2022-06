Carlos Lozano presenta a Luna, su hija de 18 con Mónica Hoyos: todos se fijan en algo

Carlos Lozano vuelve a ser noticia después de bastante tiempo alejado de la televisión. El presentador convertido en polémico colaborador de Mediaset acaba de ver como su única hija, Luna, ha cumplido la mayoría de edad.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Eran muchos los que tenían ganas de conocer a esta joven, famosa casi desde que nació en 2004. Este 11 de junio ha cumplido los 18 años y para celebrarlo, sus padres la han montado una fiesta en la que le hemos podido ver la cara por primera vez.

Luna es fruto de la relación entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Ahora parece imposible, pero hubo un tiempo en el que ambos eran felices y se llevaban a las mil maravillas. Como Mónica reconoce en una entrevista en ¡Hola!, Luna "ha sido siempre muy responsable, a veces, más que sus propios padres".

Carlos Lozano participa de la puesta de largo de Luna

Carlos Lozano literalmente 'desapareció'. Tras una época de agrias polémicas televisadas con sus exparejas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, tocó fondo y se marchó. Se fue al campo, a arreglar una finca que tiene y donde vive de forma austera y trabajando de sol a sol.

Allí ha pasado prácticamente el último año recuperándose de los escándalos y sanando las heridas emocionales. Su hija Luna siempre ha sido uno de sus principales apoyos y también él lo ha sido para ella.

De hecho, la joven afirma que "no me atrae la televisión, pero la moda sí. Sobre todo, por mi padre, que ha sido un modelo superbueno y ha protagonizado numerosas portadas".

Luna quiere estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y asegura que le encanta debatir. Además, toca el piano y la guitarra y según su madre "canta muy bien, pero no la veo siguiendo nuestros pasos", dice Mónica.

| Telecinco

Mónica y Carlos han demostrado que cuando se trata de su hija, son capaces de llevarse bien. Ambos estuvieron en esta fiesta, arropando a su pequeña. Ahora que le hemos podido ver la cara y que ha abierto su Instagram, todo el mundo coincide en lo mismo: en su belleza y parecido con su madre.

Mónica afirma que físicamente "se parece a su padre en la altura, la anchura y el porte, pero la cara y su sonrisa son mías". Con un rostro con personalidad propia, es cierto que los rasgos tiran más a su madre que a Carlos.

Carlos no descarta reactivar su carrera televisiva

Carlos Lozano no descarta reactivar su carrera en televisión, pero no a cualquier precio y prestándose a lo primero que le ofrezcan. Ya tiene asumido que los tiempos en los que era el presentador estrella de la televisión ya no volverán. Luna Lozano no estará de momento en televisión, pero ya tiene más de 50.000 seguidores en Instagram donde ya pasa también los 40.000.

| Telecinco

Su madre la está ayudando en esta faceta de 'influencer' y participa a menudo en los vídeos y bailes de su hija. Carlos, a quien Luna define como "superresponsable e independiente" no ve con tan buenos ojos este camino hacia la popularidad. Pese a ello, es consciente de la edad de su hija y el momento que le ha tocado vivir.

Por su parte, Luna admira de su madre "que hace todo con amor, fuerza y felicidad, además, la ves todo el día sonriendo".

Ahora que la hija de Carlos Lozano pasará a ser ya otra habitual de las revistas y los programas de televisión, habrá que ver qué papel quiere jugar en este sector.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Seguramente reciba ofertas para sentarse en algún plató o concursar en un reality. Quizá sigue el camino de otras hijas de famosa como Alejandra Rubio o Ro Flores y la vemos en breve sentada en un plató de televisión. Carlos Lozano seguramente la apoyará.