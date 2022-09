Carlos Lozano y su hija asumen que ella debe marcharse porque nadie la quiere ver

Carlos Lozano está en un momento bastante sereno de su vida. Lejos quedan las épocas en las que lo daba todo en los realities de Telecinco y alimentaba duras polémicas con las mujeres de su vida.

Carlos tuvo una época dorada como modelo y presentador de televisión, que se fue apagando con el paso de los años. Quiso volver a la televisión ya en la madurez sin entender que la televisión había cambiado. Ya no era suficiente tener carisma como presentador y una sonrisa en los labios; había que dar algo más.

Aquí fue donde Carlos, cuando vio que no le llamaban para presentar nada se lanzó a los brazos de la polémica. Exprimió al máximo su noviazgo y ruptura con Míriam Saavedra y se lanzó a la guerra continua con su expareja, Mónica Hoyos. Ambos tienen una hija, Luna, que ha cumplido 18 años y que es lo que más quieren en el mundo.

Tras esta etapa que acabó desquiciando a los tres, Carlos se retiró a su casa del campo y durante más de un año casi nada se ha sabido de él. Ahora ha vuelto, mucho más tranquilo, a presentar Sálvame durante el verano. Hace pocos días se marchaba, dejando muy buen sabor de boca y prometiendo volver pronto.

Su hija y él están estos días muy pendientes de Telecinco. Y es que Mónica, la mujer que les une ha sido una de las concursantes de Pesadilla en el Paraíso, el reality granjero de Telecinco.

Carlos Lozano y su hija ven como se marcha triste

Carlos Lozano sabe que hay que darlo todo en televisión para triunfar. También lo sabe su expareja, Mónica, que ha sido una de las que más buenos momentos ha dado en PEEP. Sin embargo, este jueves no ha podido vencer en la prueba de fuerza a Israel y ha acabado expulsada.

A Mónica, uno de sus compañeros le jugó una mala pasada, pues su hija Luna cobró todo el protagonismo. Xavier Font animó a Mónica de una manera que a ella la destrozó. Justo antes de la prueba decisiva, le soltó "Mónica, por favor, gana por tu hija".

Automáticamente ella se desmontó sumida en lágrimas, "no me digas eso". "¿Por qué me dices eso ahora?. Ya está, sin presión", decía visiblemente nerviosa.

Y perdió. Fue la segunda expulsada.

"No me esperaba salir tan pronto, pero yo lo acepto y estoy encantada de haber estado aquí y era muy duro. Es el destino y por algo será". Tras su expulsión, Mónica nominaba a Daniela Requena, pues "consideraba que iba hablando mal de mí a cada uno de los compañeros y lo he visto en algunas ocasiones".

Daniela, explicaba que considera a la expareja de Carlos Lozano "como una actriz con muchos personajes". La madre de Luna aseguraba que "no me arrepiento de nada. Si a la gente no le ha gustado que no le baile el agua, lo siento, yo soy así".

Lo sabe muy bien Carlos Lozano. Su relación con Mónica tuvo etapas muy bonitas pero también episodios realmente complicados. Y es que ambos han protagonizado agrios debates en los platós de televisión, con discusiones realmente acaloradas.

Ahora la paz reina entre ellos. Mónica hizo un amago de querer volver con Carlos cuando él estaba con Míriam Saavedra. Finamente, Carlos dejó a Míriam y rechazó a Mónica y ha permanecido estos dos últimos años solo.

Los dos han retomado la buena relación por el bien de Luna. Ahora Mónica Hoyos seguirá en los platós de Telecinco, como colaboradora en plató del mismo reality. Con lo que le gusta la polémica y lo claras que dice las cosas, seguro que consigue minutos de protagonismo televisivo.