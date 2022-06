Carlos, el hijo de Bertín Osborne, sufre por su padre al poner la televisión

Bertín Osborne es un personaje televisivo que se ha labrado una extensa carrera tanto en el mundo de la música como en la pequeña pantalla. Su carisma cuando se pone delante de una cámara o sube a un escenario ha conquistado a muchas mujeres. Y es que hay un gran mayoría de españolas que beben los vientos por el jerezano.

Aunque, inicialmente, el andaluz destacó en el mundo de la canción, muchos productores le vieron potencial para que fuera presentador en programas de televisión de diferente índole.

Le vimos en Lluvia de estrellas e, incluso, en formatos más picantes como aquel que presentaba en la década de los 90 en Antena 3, Contacto con tacto.

Bertín Osborne, humillado dentro de su propia casa

En los últimos años, el ex de Fabiola Martínez se ha consolidado con su programa de entrevistas que ha cosechado notables audiencias tanto en TVE como en Telecinco.

Lo cierto es que es un hombre que suele gustar. Pero para gustos los colores, porque hay algunas mujeres que no acaban de ver los encantos del andaluz. Una de las que ha dado su sincera opinión sobre el presentador de Mi casa es la tuya ha sido Alba Carrillo.

Ya sabemos que la colaboradora de Ya es mediodía tiene por costumbre ser lo más sincera posible cuando se enciende el piloto rojo. Y, este martes, la hija de Lucía Pariente ha vuelto a hacer gala de su espontaneidad y protagonizó un pequeño debate sobre si Bertín Osborne es atractivo o no lo es tanto.

Alba Carrillo fulmina al presentador de un plumazo

Todo ha salido a colación por un estudio sobre los hombres famosos que aparecen en los sueños eróticos de las mujeres en España. Hablamos de Pedro Sánchez, Carlos Herrera, Bertín Osborne o Jorge Javier Vázquez, entre otros.

En ese preciso momento, Alba Carrillo ha querido dar su punto de vista en el programa donde colabora y la realidad es que ha sido demasiado contundente. No se ha guardado nada sobre uno de ellos que, además, trabaja en la cadena que le da de comer.

Y es que, sobre Bertín Osborne, la tertuliana comenzó su discurso con un "oye, a mí no me tires de la lengua coño". Así se oía a la ex de Feliciano con el micro abierto antes de entrar un vídeo que recogía los resultados del citado informe.

Tras ver el vídeo, en la mesa de colaboradores, había especiales ganas por comentar el mismo y, en primer lugar, ha sido Jorge Pérez el que ha roto el hielo.

"Es que me parece rancio, lo siento, no lo comparto"

"Me gustaría saber en qué rango de edad han hecho el estudio. Para mí, creo que hay hombres muchos más guapos que ellos con todos mis respetos. Es mi opinión", ha expuesto.

Entonces, Alba Carrillo ha saltado con un comentario más que directo. "A mí Carlos Herrera me puede parecer atractivo, pero Bertín no porque me parece rancio, lo siento, no lo comparto. Aparte de estar bueno y todo eso, tienes que tener ciertos valores y a mí que huela a rancio pues no", ha opinado.

La reacción a sus palabras ha tenido como protagonista a Sonsoles Ónega. "A mí si me parece atractivo, tiene una voz... y te partes de risa", ha defendido a su colega.

Pero Alba no se ha quedado callada y ha sostenido que "para vosotros, yo me quedo con otros", apostillaba. "Yo diría un William Levy", ha dicho Jorge provocando una sonrisa pícara de la tertuliana. Y es que a esta siempre le ha encantado el actor de la serie de Netflix, Café con aroma de mujer.

"¿Este informe de dónde sale Miguel Ángel Nicolás?", ha preguntado la presentadora. "De la revista Psychology Today", le han respondido.

