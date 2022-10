Carlos Herrera se reúne con la madre real de su hija y confirma los peores presagios

Carlos Herrera está siendo testigo de unas acusaciones que está recibiendo la madre de sus hijos Alberto y Rocío: Mariló Montero. Está siendo el fotógrafo Diego Arrabal quien está sacando a la luz una teoría en la que relaciona a la periodista.

El fotógrafo ha argumentado toda una idea sacada de su cabeza para razonar el porqué le han despedido. Y cómo Mariló Montero ha entrado en su puesto en Telecinco.

No ocupó literalmente su puesto pero sí hubo un cambio de aires que al comunicador le llamó la atención. Arrabal sospecha que este nuevo ingreso tenga que ver con su marcha. Y es que él y la andaluza no se llevan nada bien.

| Europa Press

Su teoría comienza con el hecho de que la productora televisiva le haya eliminado de su equipo. Mediaset lo razonó justificando que el material que publicaba en su cuenta de YouTube no era compatible con la línea que seguía la cadena. Y tampoco compatible con las buenas prácticas.

Diego ha hablado sobre todo esto en su propio canal, un sitio donde no hay censura. Así, el fotógrafo se puede meter con todo el que él quiera.

Y es que, cabe recordar, que Diego y Mariló están en medio de una batalla judicial. En el que involucra también a Gustavo González, fotógrafo compañero de Arrabal. Se juegan una sentencia de varios años de prisión.

La condena sería a causa de unas imágenes que tomó el paparazzi de la presentadora sin su consentimiento durante sus vacaciones.

| Youtube

De esta forma, el comunicador cuestiona la casualidad de que en su salida, la persona que haya entrado haya sido ella.

Diego Arrabal habló sobre la expareja de Carlos Herrera con La Razón. "Sigo dudando en la Justicia. Insisto en que creo en la separación de poderes y la independencia de la Justicia."

"Pero esa sentencia, todo lo ocurrido y vivido durante un proceso enrarecido, y las informaciones que nos llegaban de movimientos, conversaciones, presiones..."

"Ahora solo cabe esperar y que poco a poco vuelva a confiar plenamente en la Justicia, en los jueces, los que la administran, pero no me cabe otra que duda". Para el fotógrafo, las casualidades no existen.

Carlos Herrera sorprendido por todo lo que ocurre

El periodista Carlos Herrera fue pareja de Mariló Montero. En 2011 tomaron caminos distintos. No obstante, eso no quiere decir que se lleven mal.

Ambos siguen manteniendo una bonita relación. Y no es para menos ya que ambos comparten dos hijos, Alberto y Rocío. Los tres forman todavía una gran familia y no dejan de verse y hacer planes juntos.

| GTRES

En una entrevista con Toñi Moreno, la presentadora aseguraba que "Carlos Herrera es, ha sido y será el hombre de mi vida".

Los periodistas estuvieron 20 años casados. Desde entonces, ella ha disfrutado de unos años de soltería, sin comederos de cabeza con sus relaciones íntimas.

"Yo lo de la pareja estable, lo tengo superadísimo. Tengo mis amistades y así es como vivo. Soy libre. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero", ha dicho.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Sus hijos están siguiendo el camino de sus padres. Alberto se dedica al mundo de la comunicación. Por su parte, Rocío se dedica al modelaje y le apasiona el mundo de la moda.

Alberto ha participado en el programa de Carlos Herrera Ya te lo explico yo, papá y, además, le ha sustituido en alguna ocasión. Rocío ha llegado a ser miss más de una vez.