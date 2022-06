Carlos Herrera y su novia confirman la noticia del bebé

Carlos Herrera, el locutor mejor pagado del país, tiene mucho que celebrar: está atravesando su mejor momento personal. Su hija Rocío Crusset se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la crónica social y ha dado una gran noticia. Está saliendo con un joven empresario, viven juntos en Estados Unidos y tienen planes de ser padres pronto.

Carlos Herrera y su novia, una discreta periodista llamada Pepa Gea, han confirmado que el bebé llegará antes o después. Rocío Crusset piensa que no es el mejor momento para quedarse embarazada, aunque no descarta dar el paso dentro de un tiempo. Según ha declarado, su padre está deseando ser abuelo porque es un gran amante de los niños.

| gtres

Carlos tiene motivos suficientes para estar orgulloso de su hija, quien se ha convertido en una de las mejores modelos del momento. Lleva siete años trabajando encima de las pasarelas y su trayectoria profesional ha crecido como la espuma. Tuvo que marcharse de España porque se sentía presionada por sus apellidos, pues sus dos padres son muy famosos.

Carlos mantiene una relación estupenda con su exmujer Mariló Montero, juntos le han dado a Rocío una educación brillante. La joven ha invertido lo que ha ganado en los últimos años en diseñar su propia colección de joyas. Este proyecto ha ocupado páginas en las mejores revistas y la expectación es máxima, dicen que tiene mucho talento.

Herrera sabe que su pequeña no tardará en traer un niño al mundo, a pesar de que ella no quiere confirmar la noticia. Sería una exclusiva muy bien pagada, aunque es probable que no pretenda comercializar con la información en ningún medio. De momento ha sido ella la que ha hablado del tema para evitar que los periodistas investiguen más de la cuenta.

Carlos Herrera está muy enamorado de Pepa

Carlos ha sonreído al escuchar las declaraciones que Rocío Crusset ha concedido en las últimas semanas, aprovechando la promoción de sus joyas. “Personalmente estoy de maravilla también porque el amor me lleva sonriendo cuatro años”, ha empezado diciendo. “Mi padre tiene muchas ganas de ser abuelo, no se aguanta ni a él mismo, pero le he dicho que todavía le queda”.

| GTRES

Herrera sabe que su pequeña está centrada en su trayectoria profesional, aunque cuando llegue el momento dará el paso final. También sabe que recibiría de buen grado a su primer bebé, a pesar de que haya planeado su llegada para dentro de unos años. “Si llega pues llegó, pero no lo estoy buscando”, ha explicado para despejar los rumores.

El locutor mantiene al margen su vida privada, pero todo el mundo sabe que mantiene un noviazgo con la periodista Pepa Gea. Ella trabaja en Onda Cero e intenta no llamar la atención de la prensa, pero cada vez le resulta más complicado. El primer hijo de Rocío le ha situado en primera línea y todo el mundo quiere saber cómo se lleva con la modelo.

Carlos Herrera quiere ampliar la familia

Carlos sabe que Rocío todavía tiene que asentarse, pues de momento no vive ni en Estados Unidos ni en España. Ella misma ha explicado que tiene proyectos en ambos países y que no puede permitirse decantarse por uno de ellos. Comparte su vida con Maggio Cipriani, un empresario adinerado, pero prefieren tener casas separadas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Maggio Cipriani será el padre del nieto de Herrera, un niño que es famoso antes de existir. Rocío sabe que pertenece a una saga importante y que su popularidad ha traspasado fronteras. Sin embargo, quiere centrarse en su carrera porque no quiere vivir de sus apellidos.