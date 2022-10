Carlos Herrera admite que es duro y los gritos demuestran que ella lo pasa muy mal

Carlos Herrera se ha quedado sin palabras al ver el duro encontronazo que ha tenido una de las mujeres de su vida con una conocida actriz española. Y es que, después de ver el momento de tensión que se ha producido entre ellas, sabe que lo va a pasar muy mal.

Este famoso periodista y locutor de radio lleva más de 45 años dedicando su vida a la comunicación. Durante todo este tiempo, ha sido uno de los grandes referentes de su generación y todo gracias a su gran profesionalidad y dedicación.

| Europa Press

Y aunque su trayectoria profesional también ha estado ligada la prensa escrita, por lo que de verdad es conocido es por sus trabajos radiofónicos. Desde 2015, Carlos Herrera ha sido el encargado de conducir el matinal Herrera en Cope.

Pero, en estas cuatro décadas también le ha dado tiempo a estrechar lazos con otras figuras del periodismo de nuestro país. Tanto es así que, desde el año 1991 hasta el 2011, ha compartido su vida con otra de las grandes comunicadoras españolas, Mariló Montero.

Ahora, Carlos Herrera no ha podido evitar preocuparse por su exmujer. Y es que, después de ver su última intervención pública, sabe que se ha quedado muy afectada por lo que ha sucedido.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Carlos Herrera no se lo esperaba

Lo que menos se esperaba Carlos Herrera era ver a su expareja discutir en la televisión con una de las actrices más conocidas de nuestro país.

Este sábado, 24 de septiembre, se ha estrenado el nuevo talk show de TVE, La gran confusión. Este programa de entretenimiento, presentado por Xavier Sardá y Ana Boadas, va a abordar semanalmente algunos de los grandes tema de la sociedad, pero siempre desde el humor.

Para su primera emisión, este nuevo formato decidió contar con la presencia de Loles León, quien acudió para participar en el último debate de la velada. En él, la exmujer de Carlos Herrera y el resto de colaboradores discutieron sobre la crisis de la monogamia.

| GTRES

Como era de esperar, Mariló Montero aprovechó la ocasión para dar su opinión, algo que no le ha gustado demasiado a la actriz. Y es que, la expresentadora de televisión dijo una frase que consiguió alterar a la invitada.

"La infidelidad es una vez. No estamos hablando de algo puntual en muchos años. Un infiel es un enfermo", aseguró la expareja sentimental de Carlos Herrera.

"No, Mariló, hija. Enfermo no es. Yo no lo considero enfermo. A lo mejor es solo un señor que en esta vida no encuentra a las personas adecuadas. ¿Yo soy una enferma? Porque no he encontrado a las personas adecuadas y he tenido muchas relaciones con hombres", respondió la actriz muy molesta por lo que acababa de escuchar.

Pero lejos de acabar con la discusión, Loles ha querido dar un paso más. Y, entre gritos, dejó muy claro que "en la vida hay que ser honestos y leales".

| Gtres

"La lealtad es mejor que la fidelidad. Y hay infidelidades que han venido bien para salvar a la pareja. Hay gente de todo tipo y personas. Hay una diversidad aplastante".

Para finalizar, y sin dejar a la exmujer de Carlos Herrera exponer sus argumentos, la actriz aseguró que cada uno es libre de hacer con su vida lo que le dé la gana.

"Y cada uno se come lo que quiere mientras no moleste a nadie", volvió a insistir la artista. "Sin hacer daño a la otra persona", apuntó Mariló, muy enfadada por lo que acababa de pasar. "Pero que es que a lo mejor no se la fastidias como te he dicho antes", sentenció la invitada de la noche.