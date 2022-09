La novia de Carlos Alcaraz: el secreto de María, la pareja del tenista

Carlos Alcaraz es el tenista de momento y no lo decimos porque haya ganado su primer Grand Slam con apenas 19 años. Lo cierto es que se ha convertido en el tenista más joven en llegar al número 1 del mundo con esa edad y lo ha logrado por méritos propios.

Algo que sin duda le imprime una presión extra a Alcaraz, pero de momento, su equipo liderado por Juan Carlos Ferrero le está llevando por el mejor camino.

Como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz es un deportista de éxito y el joven tiene los pies en el suelo a pesar de los halagos continuos que puede leer. Los ha observado tanto en redes sociales como en la prensa deportiva y generalista de nuestro país.

Carlos Alcaraz, un joven exitoso en el deporte y el amor

Detrás de sus grandes éxitos, el joven ha ganado torneos en Miami, el Mutua Madrid Open y el Conde de Godó, Carlos tiene la cabeza muy bien amueblada.

Su familia siempre ha estado con él y explicaba él mismo lo importante que ha sido su equipo para conseguir todos los éxitos que ha cosechado hasta ahora.

"Mi padre y mi abuelo, como todo mi equipo, siempre me han dicho que las finales no se juegan, se ganan. Es lo que he hecho hoy, pensar en todo momento que hay que ir a por ello y que íbamos a ganar la final". Así lo contaba el sucesor de Nadal tras ganar el Conde de Godó el pasado mes de abril.

Así es la pareja del tenista murciano que ha encandilado a todos

El murciano asume con normalidad que "siempre he sido un chico normal, de pueblo. No me asusta la fama, voy a seguir siendo el mismo de siempre. No porque la gente me reconozca más voy a cambiar mi forma de ser".

La realidad es que se siente "un jugador que puede ganar, la gente me anima. Pero cuando vuelvo a casa soy el chico de siempre", confesaba el joven tenista, en unas palabras que notan la humildad que posee.

Todos los que le conocen bien afirman que este nuevo crack del tenis español es un chico bastante discreto. Pero a veces, y sobre todo en cuestiones de amor, deja sin palabras a sus seguidores al publicar algo concreto en un 'stories'. Fue en su perfil, en una foto en la que le daba un beso en la mejilla a una joven tenista.

En dicho mensaje ponía "te echo de menos", y con varios emojis de corazones. En cada una de las fotos que comparte en redes esta joven murciana, Carlos siempre le responde con un cariñoso comentario. Es la pareja desde hace tiempo del tenista de El Palmar, María González.

María González, la joven murciana que tiene enamorado a Alcaraz

"Brutal mi niña", "la mejor", o "la más guapa de todas", son algunos de los halagos que acompaña con corazones el bueno de Alcaraz.

María González juega en el Murcia Club de Tenis, el club donde Alcaraz echó a andar en el mundo del tenis cuando era un niño.

La pareja del murciano es una enamorada de los deportes. Especialmente, le encantan el tenis y el surf, y este último lo practica normalmente en Cabo de Palos.

Eso sí, a la joven no la hemos visto de momento estar junto a él en los torneos que lleva disputados en los años que lleva como profesional de la ATP. La pareja es más proclive a seguir con su relación fuera del foco mediático. Eso sí, el tenista de El Palmar siempre recibe el apoyo de su chica aunque se encuentren a miles de kilómetros uno del otro.

