Carla Vigo, desolada por el tremendo imprevisto que puede dejarla en la ruina

Carla Vigo recibió hace unas horas una noticia con la que no contaba. Había puesto muchas esperanzas en un nuevo proyecto artístico, pero finalmente no saldrá adelante. Por lo tanto, se queda sin trabajo y con una situación económica bastante comprometida.

Hace unos días, su amigo Rafael Amargo, aseguraba en una entrevista que era habitual que la sobrina de la reina le llamara para pedirle ayuda. Necesitaba ingresos y él hacía todo lo posible por darle una oportunidad en el teatro. Pero en esta ocasión la dejará plantada.

Al parecer, Carla no podrá tomar parte en The Beautiful Dream of life por una serie de discrepancias entre el bailaor y el director. La obra que iba a estrenar Amargo este jueves en Madrid tenía intención de mantenerse en el teatro Marquina de Madrid hasta finales de mes. Sin embargo, finalmente fue cancelada a última hora.

El artista se mostraba encantado con este nuevo proyecto que tenía entre manos. "Me cae en el momento justo, es una terapia, una catarsis", explicaba en una entrevista en La Razón. Advertía que iba a ser "muy duro para mí enfrentarme todos los días, pero soy valiente y lo viviré con la verdad y como cada día me venga".

Esta caída del cartel recuerda en cierta medida a lo ocurrido con el último estreno del bailaor con Yerma. Unas horas antes del primer pase tuvo que suspenderse por la detención de Amargo, acusado de organización criminal y tráfico de drogas.

Hay que decir que estos dos trabajos contaban con la colaboración de la sobrina de Letizia. Está dando sus primeros pasos en el mundo de la interpretación y cuenta con el respaldo del artista, que confía en sus cualidades artísticas.

Carla Vigo recibía en las últimas horas cientos de mensajes que la criticaban como actriz. La mayoría de ellos aseguraban que estaba presente en estas obras por su cercanía con la familia real. Ella trató de desmentirlo todo.

"El dinero que gano es por mi trabajo. Os aseguro que si Rafa hubiese visto que no valgo, me hubiese dicho que no me contrataba", defendía la joven.

Se preguntaba "quién no ha ayudado alguna vez a un familiar o amigo a encontrar trabajo. O ha utilizado que su familia tenga una empresa y lo metan a dedo". Considera que "tampoco es malo, es simplemente un empujón y cada uno tiene sus circunstancias en la vida".

Por mucho que se empeñen en acabar con su carrera en el teatro, ella se siente con ganas de seguir demostrando su arte. Para ello cuenta con el aval de su gran amigo Amargo, que la defiende en todo momento.

Carla Vigo se queda con mal sabor de boca

Carla Vigo estaba muy ilusionada con este proyecto que se acaba de cancelar. Tanto ella como sus compañeros de reparto habían trabajado mucho durante los últimos meses. Pero estas "disputas internas" impedirán verla en el teatro madrileño.

Pese a todo, la buena relación con el bailaor se mantendrá. Hace unos días, él desvelaba algunos secretos de la sobrina de la reina que no parecieron molestarle demasiado. Confesó que en Zarzuela le habían hecho firmar un contrato de confidencialidad.

Se mostraba crítico con su familia por ese gesto que habían tenido con la joven. "Es la hija de su hermana, sangre de sangre", aseguraba respecto a Letizia. Arremetía contra la casa real porque "para comer no le dan".

Pedía que le pusieran a Carla Vigo "1000 euros al mes para que coma". También hizo público su malestar por el escaso interés que mostraban hacia ella. Nunca habían ido a verla al teatro.