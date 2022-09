Canales Rivera rompe el silencio y admite la inesperada ruptura

José Antonio Canales Rivera preocupó muchísimo hace un par de semanas cuando tuvo un serio percance durante una corrida. El colaborador televisivo sigue dedicándose a la profesión que lo lanzó a la fama, el mundo de los toros.

El prestigio le viene de su familia, pues forma parte de una de las estirpes más prestigiosas dentro de este mundo. José Antonio Canales debutó en las plazas en 1992. Desde entonces ha compaginado torear (por el que ha pasado discretamente) con su participación en los espacios de televisión.

Concursos, realities y una silla en Sálvame, son varios de sus hitos televisivos. Con 48 años se atreve todavía a torear, como hizo hace un par de semanas en Bullaque. La fortuna le jugó una mala pasada que tuvo como resultado una herida en la zona testicular.

| Telecinco

Además del dolor físico que le produce la embestida del toro (es la cuarta vez que padece lesiones en la zona), también le ha afectado a nivel emocional. Y es que ha pasado algo que no esperaba con una de sus personas más queridas.

Canales Rivera se sincera sobre su recuperación

José Antonio Canales Rivera se encuentra todavía convaleciente de esta lesión que le "duele horrores, mis curas son terribles". Va evolucionando favorablemente, pero la recuperación será lenta. Aun así, no se plantea dejar los ruedos: "No me he planteado dejar de torear, ni se me ha pasado por la cabeza. Llegará mi momento, pero todavía no me lo he planteado", ha reconocido hace poco.

Sin embargo, las heridas que también le duelen a Cayetano son las del alma, las familiares. Y es que ha confesado que su primo Fran Rivera no se ha puesto en contacto con él para interesarse por su estado.

Según parece, en un primer momento sí recibió mensajes de ánimo de sus primos. Cayetano y Kiko Rivera fueron los primeros, pero Fran no le ha llamado, según ha contado el diestro.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"No me llamó tras lo que pasó. Mi relación con él durante los últimos 25 años es la misma, nula". Cuando coinciden, "tenemos buena relación, nos llevamos bien, todo políticamente correcto".

Con cierto tono de burla, José Antonio Canales Rivera justifica que su primo no le haya llamado "porque estaría ensayando, además era muy próximo a la Goyesca, de la que él es responsable".

Canales Rivera desvela la relación con su familia

José Antonio Canales Rivera sabe que si quiere mantener su silla en Sálvame tiene que dar juego y contenidos. Ya estuvo a punto de perderla tras las polémicas por sus supuestas infidelidades, que le conllevaron la ruptura temporal con su novia.

Ahora está dispuesto a hablar sobre los temas por los que está ahí sentado: sus relaciones familiares. "A mí ni me suma, ni me aporta absolutamente nada que me llame o no mi primo. Duele cuando esperas, cuando no esperas, no tiene por qué".

Afirma que en caso contrario él "siempre" hubiese mandado un mensaje a Fran. "Caye, no había llegado yo al hospital, y ya había llamado tres veces y Kiko, con el que no tengo prácticamente relación, me manda WhatsApp y fotos privadas con su familia animándome".

Canales Rivera forma parte de una familia que siempre ha tenido sus más y sus menos con la familia de Paquirri. La madre del colaborador de Sálvame es la hermana de Paquirri y entre los líos relativos a la herencia del torero y la mala relación con Isabel Pantoja, nunca se ha llevado bien con la otra parte de la familia.

"Los Rivera tenemos muchos defectos y somos un poco "descastaos" y me gusta justificarlo, no pasa nada", afirma José Antonio. Pese a la nula relación con Fran, afirma que "a mí no me da igual lo que le ocurra. Yo le deseo lo mejor hoy, mañana y pasado".