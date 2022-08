Canales Rivera desvela cómo ha cambiado su cuerpo en el hospital y quién le desprecia

Canales Rivera está de plena actualidad por una noticia que no ha dejado indiferente a nadie: ha sufrido un accidente en una plaza de toros. Era la cabeza de cartel de un festival benéfico que se celebraba en Ciudad Real y el evento ha tenido un final sorprendente. El sobrino de Paquirri ha sufrido una cornada que podría haber pagado muy cara, pero, por suerte, la situación está controlada.

Canales Rivera ha estado ingresado dos días y se ha sometido a dos operaciones, por eso, su familia estaba tan preocupada por él. Según ha reconocido, sus primos Kiko y Cayetano se han puesto en contacto con él para interesarse por su estado. En esta ecuación, falta alguien: Francisco, quien no se habría molestado en descolgar el teléfono para recibir información real.

Canales ha recibido el alta y ha aprovechado para desvelar, por error, que todavía no había hablado con su primo Francisco. También, ha insinuado que algunos de sus compañeros de Sálvame tampoco le han llamado, pero no ha dado nombres exactos. El torero ha recibido varios desprecios, aunque no entrará en detalles porque lo último que necesita es una nueva guerra.

Canales reconoce que con el paso del tiempo su estado físico ha cambiado y que los médicos han tenido que esforzarse un poco más. Tiene un gran mérito que haya abandonado tan pronto el hospital, pero él insiste en que el éxito le corresponde a su novia Isabel. La ingeniera no se ha separado de él, de hecho, fue una de las primeras en llegar al centro médico para visitarle.

“Si el campeón soy yo, ella no os quiero ni contar: ha estado las 48 horas a mi lado, cuidándome y haciéndomelo todo más fácil”. Rivera, sin ningún tipo de intención, ha abierto una gran polémica porque ha desvelado que Francisco no se ha preocupado por él. No le ha mencionado cuando ha destapado la lista de personas que sí lo habían hecho.

Canales Rivera ha seguido un tratamiento estricto

Canales ha sufrido una cogida en la zona testicular, pero los médicos han sabido controlar el problema a tiempo. Han dado con una buena solución, aunque es evidente que el físico del torero se verá alterado por una nueva cornada. Colecciona cicatrices y es una prueba fehaciente de su eficacia en las plazas: los mejores tienen heridas de guerra.

“El susto ha sido terrible, pero bueno, estas cosas cuando uno se viste de torero pasan. Intento colaborar lo máximo posible, pero estas cosas con ciertas edades hay que tener cierta paciencia y espero que vaya todo bien”. El primo de Fran y Cayetano se llevará una sorpresa al ver los comentarios de las redes sociales: hay quien le está despreciando.

Rivera es un profesional de primera categoría, pero el último año de su vida se ha centrado en su faceta de personaje público. Sus rivales le acusan de no estar centrado en los toros, crítica que no se corresponde con la realidad. Su tío Paquirri era un referente para muchos y también tuvo varios accidentes, de hecho, perdió la vida en uno de ellos.

Canales Rivera ha estado a punto de perder todo

Canales ha tenido mucha suerte, pues le han trasladado al mejor hospital de Ciudad Real y le han operado rápido. En un primer momento, su familia estaba preocupada, incluso, los médicos pensaban que iba a perder una zona muy delicada de su cuerpo. Sin embargo, la herida no era tan profunda como parecía y han podido salvar todo.

Rivera llamó a su madre para tranquilizarla y ella informó a Chelo García-Cortés de lo que estaba sucediendo. “Me ha contado que la cornada no ha sido tan grave como todos pensaban esta tarde y que la herida ha sido limpiada totalmente. Ha querido darnos las gracias por preocuparnos por su hijo, es una zona con mucha sangre, pero es un luchador y sale de esta”.