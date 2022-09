Canales Rivera deja de esconder lo de su hijo Pancho y asume que el asunto es delicado

Canales Rivera viene de atravesar un momento especialmente delicado. El pasado 26 de agosto sufrió una grave cogida en Retuerta del Bullaque, en Ciudad Real. Durante este tiempo ha tratado de refugiarse en los suyos, sobre todo en sus dos hijos.

Canales nunca los ha mencionado en televisión y desean que sigan siendo personajes anónimos. El mayor, de 17 años, es conocido como Pancho, mientras que Carmela cuenta con 15. Son fruto del matrimonio con María Carmen Fernández.

Canales Rivera, en pleno proceso de recuperación, ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una foto muy especial. Aparece con el joven, que guarda un gran parecido con él. Se puede apreciar que ha dado el estirón y ya es todo un hombre.

En su publicación contaba que "después de una semana intensa, un rato de descanso y tranquilidad para afrontar lo poco o mucho que nos queda. Gracias equipo", escribió el colaborador de Sálvame. En dicha instantánea aparecía con el menor junto a la piscina cruzando sus miradas.

Están disfrutando de los últimos días de verano y procuran recuperar el tiempo perdido. A lo largo del año resultará más complicado que coincidan ante los distintos compromisos de Canales .

No duda en utilizar sus redes sociales para demostrarles a sus hijos todo su amor. En una ocasión se acordó del chico para felicitarle. "Muy orgulloso de verte evolucionar y avanzar como hijo, nieto, amigo, pero, sobre todo, como persona", dijo.

Son muchas las personas que confirman su semejanza física. De hecho, Rivera se atrevió a bromear con ello hace un año. Compartió una foto de los dos juntos en donde preguntaba: "¿Somos palos o somos astillas?".

Tratan de compartir muchos ratos juntos. Unas semanas antes señaló que había disfrutado de "un verano diferente, pero con unos compañeros de viaje inmejorables".

Pero para Canales Rivera no todo es felicidad. Hace unos días se quedaba de piedra en su programa tras escuchar a su tío Antonio. Señalaba que estaba "celoso" de su primo Francisco y que buscaba polémicas para continuar yendo a la televisión.

Antonio señaló que tanto Francisco como Cayetano acabaron triunfando en el mundo de los toros. Por su parte, el tertuliano de Sálvame "se quedó atrás".

En opinión de su tío, "él creía que sus primos tenían derecho a ayudarle y no tienen obligación. Son tíos extraordinarios y este chaval parece que tiene celos, en la vida hay que ser educado", apuntó.

Cree que lo que busca Canales Rivera es generar polémica y provocar a Francisco para que "se vuelva contra él". Así tendría garantizado el asiento en Telecinco durante un buen tiempo.

Canales Rivera le contesta

Canales permanecía atónito ante todo lo que había escuchado. "No entiendo nada", apuntó. Recordó que él "jamás" pidió nada a nadie para prosperar en su carrera taurina.

Canales explicó que las declaraciones de Antonio le habían hecho "mucho daño", sobre todo porque entiende que le desprecia. Mientras que se refiere a sus primos de "tíos extraordinarios", se dirige a él como "este chaval".

Dijo en el programa en el que colabora que "este chaval ha sido más honrado, más trabajador, más leal y más fiel que él". Añadió que "no me hizo ningún favor, no sé si es consciente de las cosas que dice".

Canales Rivera lo interpreta como "un pulso hacia mí, sabiendo que me voy a callar". Admitió que "no voy a decir nada más porque si por algo valgo es por lo que no digo". De momento prefiere guardar silencio y no revelará los trapos sucios de su familia.