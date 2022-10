Camilo Sesto, acusado de haber tenido un romance oculto con un colaborador de Sálvame

Camilo Sesto sigue de actualidad, tres años después de su muerte a los 72 años. El cantante de Alcoy es una de las voces más admiradas y respetadas de España. Sus últimos años distan mucho de ser los de una gran estrella de la canción, pero en sus años más fructíferos arrasó en ventas.

Con más de 40 discos, 175 millones de copias vendidas y 600 canciones registradas a su nombre, el patrimonio artístico de Camilo es impresionante. Y es que pocos conocen la faceta de compositor del artista, en la que brilló incluso más, que como vocalista.

La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio asociado a un fallo renal. Esto ya le provocó problemas graves de salud durante los últimos meses de su vida. Lejos quedaba el Camilo que seducía y volvía locas a las mujeres y también a los hombres.

Camilo Sesto y la confesión que casi nadie conocía

Camilo Sesto tuvo un hijo con Lourdes Ornelas. Se llama Camilo, al igual que el cantante, y en estos momentos se encuentra en un delicado estado de salud. Camilín, como se le conoce, tiene graves problemas de adicciones y haber heredado la fortuna de su padre no ha ayudado a curarse.

Al contrario, ha empeorado la situación, pues vive en la mansión de su padre y allí da rienda suelta a sus fiestas y al consumo incontrolado de sustancias.

Lo de Camilín es la crónica de un desastre anunciado, pero poco puede hacer su entorno si él no se deja ayudar.

Es lo que piensa el Maestro Joao. ¿Qué pinta aquí el Maestro? Pues muy sencillo, está en todas las salsas brillando con su sonrisa eterna y sus modelitos imposibles.

El vidente y colaborador televisivo ha estado en los Premios 40 Music Awards y allí ha opinado sobre los temas del momento. Joao es un 'robaplanos' experimentado, es decir, siempre logra captar la atención con declaraciones divertidas e ingeniosas.

Esta vez no ha sido distinto, pues entre otras cosas ha pronosticado la vuelta de Íñigo Onieva y de Tamara Falcó. Casi nadie da credibilidad a sus predicciones y él lo sabe, pero le da igual. Se ha convertido en un show en sí mismo.

Eso sí, siempre ha demostrado que es buena persona y muy amigo de sus amigos, algo que todo el mundo le valora y alaba.

El Maestro Joao, siempre con anécdotas de su larga e intensa vida por contar, ha sorprendido afirmando que Camilo Sesto quiso "algo" con él.

Explica que el cantante se fijó en él cuando eran jóvenes. "Me gustaba tanto que por eso no lo tuve, porque me impactó. Me asusté y salí corriendo", confiesa el maestro, que ahora, con el paso de los años, se muestra más atrevido.

Sin embargo, ahora no aceptaría este tipo de proposición de Camilo Sesto. Aunque en un primer momento asegura que se arrepintió de haberle dicho que no al cantante, al pensar en los últimos meses de su vida, lo ve claro. "Menos mal que no lo hice", concluye.

Camilo Sesto recibe un gran homenaje en su tierra natal

Camilo Sesto es muy recordado, pese a que ya no está con nosotros. El artista acaba de recibir un sonado homenaje en Alcoy, su pueblo natal. Allí se presentó su libro Camilo Sesto. Ni ángel ni demonio, y destacaron episodios de su juventud y de su vida.

El libro le define como "el juglar del amor, uno de los mejores baladistas de la historia de la música romántica, que no sabía amar ni ser amado".

