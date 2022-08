Camilo Blanes reaparece muy tocado y explica qué pasa con el tratamiento que sigue

Camilo Blanes es el hijo de uno de los cantantes más populares del país, por eso, el público le conoce desde que era solo un niño. Siempre ha intentado estar lejos de la fama, pero ha tenido varios problemas que ha despertado el interés de la prensa. Recientemente, ha concedido una pequeña entrevista para dejar claro lo que sucede con su supuesta recaída.

Camilo Blanes está acostumbrado a escuchar rumores sobre él, pero todo el mundo tiene un límite y no quiere seguir aguantando. Ha reaparecido para desmentir lo que cuentan sobre sus malos hábitos: no ha tenido ningún percance en su tratamiento. Ha dejado atrás las costumbres nocivas y se ha centrado en su nueva vida, de ahí que haya dado un cambio espectacular.

| Europa Press

Camilo ha reaparecido, le han pillado haciendo deporte en los alrededores de su vivienda y ha aprovechado para hablar con un reportero. Ha desmentido que haya recaído en sus antiguas aficiones, pero ha reconocido que no ha renunciado al ocio nocturno. Ha sido bastante amable, aunque no ha hablado demasiado porque tenía prisa y no podía pararse.

Camilo ha conquistado al público, pues ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa por el bien de su madre, la exmujer del cantante. Lourdes Ornelas pidió ayuda, incluso confesó que estaba pensando en incapacitar a su hijo porque quería tenerle controlado. Supuestamente, se estaba gastando la fortuna de su padre en un estilo de vida un tanto peligroso.

Blanes está tocado, no se siente cómodo con ciertas situaciones porque no se corresponden con la realidad. Según ha contado, ha dejado el tratamiento que estaba siguiendo, lo que demuestra que su recuperación ha llegado a buen puerto. No ha querido desvelar si iba a marcharse de vacaciones, pues prefiere pasar el verano tranquilo y en discreción.

Camilo Blanes prefiere no hablar de su novia

Camilo ha heredado una gran fortuna de su padre, así que Lourdes Ornelas puede estar tranquila por su bienestar. Reside en una formidable vivienda situada en Torrelodones, una de las zonas más caras de Madrid, y no tiene necesidades económicas. Ha intentado ser cantante, pero sus problemas le impidieron llegar a lo más alto, a pesar de que tenía un gran talento.

Blanes ha demostrado que todo lo que cuentan de él es mentira, no es cierto que siga teniendo problemas con ciertas sustancias. Es bastante sensible y estos rumores le tocan, pero su comportamiento demuestra que no hay nada de cierto. Ha hablado pausadamente con un reportero y le ha explicado que solo está disfrutando de su nueva vida.

El hijo del artista ha desvelado que su relación sentimental no es del todo estable, reconoce que está sujeta a muchos cambios. No ha querido explicar si, actualmente, mantenía contacto con su novia o si estaban en un periodo de descanso. La joven ha estado preocupada por él durante el tiempo que estuvo en el hospital después del accidente que tuvo.

Camilo Blanes tiene que vivir acompañado

Camilo tuvo muchas diferencias con Lourdes en el pasado, pero, actualmente, mantienen un vínculo estupendo. La mexicana vive con él en la casa que heredó del cantante, aunque se rumorea que ella tiene otro domicilio en el centro de Madrid. Es preferible que el joven esté controlado, por eso, duerme solo en contadas ocasiones.

Blanes ha dejado claro que la prensa le seguirá viendo con sus amigos de siempre, no está dispuesto a renunciar a las fiestas nocturnas. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga un nuevo problema, todo lo contrario. Ha tomado consciencia de la realidad y no volverá a repetir errores que pudo haber pagado muy caro.