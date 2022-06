Boris Izaguirre se sincera con su marido y le explica por qué necesita otra pareja

Boris Izaguirre ha vuelto a nacer. No hay duda de que este 2022 ha sido el peor año de su vida, por eso, ha decidido hablar con su marido para explicarle los motivos que le han llevado a buscarse otra pareja.

El pasado mes de abril, el venezolano tuvo que someterse a una complicada cirugía cardiaca llamada endarterectomía carotídea, una intervención con la que ha conseguido solucionar su estrechamiento de las arterias carótidas.

"Para mí, haber pasado por esta operación es importantísimo, porque ha prevenido que hubiese sido mucho peor […] De repente, el lado izquierdo no me funcionaba tan bien como el derecho", aseguró durante una entrevista para El Mundo.

Ahora, y ya totalmente recuperado de su dolencia, el periodista ha hablado con Rubén Nogueira para explicarle que hay alguien más en su vida, aunque no todo es lo que parece.

Boris Izaguirre presenta a su nueva pareja

Boris Izaguirre no ha tenido ningún problema en presentar públicamente a la mujer con la que va a compartir uno de los momentos más especiales de su vida.

El próximo sábado, 9 de julio, el presentador tiene una cita con la cantante María del Monte para presentar uno de los eventos del año. Ellos han sido los elegidos para conducir el programa especial Saca tu Orgullo, que se emitirá en La 1 a partir de las 19:00 horas y continuará a partir de las 21.00 horas en La 2.

El periodista y la cantante de sevillanas se trasladarán hasta un set ubicado junto al Museo del Prado para retransmitir desde allí el desfile del Orgullo 2022. Para ello, contarán con un equipo de reporteros compuesto por Míriam Moreno, Sergio Recio, Clara Rivas, Inés Hernand, Mario Montero y Cecilia Revuelta.

Además, esta importante festividad contará con la presencia de la representante de España en el pasado Festival de Eurovisión, Chanel Terrero, que se convertirá en la madrina de este programa.

Boris Izaguirre habla de su deslealtad

En su entrevista para LOC, Boris Izaguirre habló, entre otras cosas, del duro bache por el que ha pasado su relación. Y es que, según ha confesado el propio escritor, hubo una ocasión en la que le fue desleal al amor de su vida.

Durante esta charla, el venezolano aseguró que, después de su complicada operación de corazón, había "vuelto a nacer". Ahora tengo dos fechas de cumpleaños: el 12 de abril, en Madrid, en el hospital Ruber Internacional, y el 29 de septiembre, en Caracas. Tengo dos países, dos cementerios y dos familias".

| Instagram: borisizaguirre

Tras recibir esta respuesta, el periodista encargado de la entrevista quiso bromear con el presentador. "Supongo que no nos va a sorprender diciendo que tiene dos maridos…", le preguntó a Boris Izaguirre.

"No, pero recomiendo que la gente no haga tanta locura con la cosa de la infidelidad. ¿Tú crees que si tú te separas vas a acabar con la infidelidad en el mundo? No. Lo importante en una relación es aguantar…".

"En mi caso, Rubén no ha sido infiel, yo sí y hay pruebas de WhatsApp que lo demuestran... Y ha sido duro volver a ganarme su respeto. Pero no tiene por qué haber arrepentimiento, es absurdo", aseguró el presentador de Lazos de Sangre.

A pesar de que sabe que no está bien, Boris Izaguirre cree que es una situación que "no te tiene por qué hacer sentir mal" porque "todo el mundo es infiel". "¡Estás rodeado de infidelidad! Las únicas personas que fueron fieles siempre fueron los dinosaurios... ¡Y mira cómo terminaron!".