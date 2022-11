Blanca Romero no se recupera del susto que le ha dado su hija

La hija de Blanca Romero, Lucía Rivera, se ha convertido en toda una influencer de referencia. La joven acumula más de 168k seguidores en su cuenta de Instagram. Además, poco a poco está encontrando su hueco en el mundo del modelaje y ya ha trabajado para grandes marcas y campañas.

La modelo siempre intenta no meterse en ninguna polémica, sobre todo debido a la gran repercusión mediática que tiene su familia. Sin embargo, la joven no dudó en pronunciarse sobre un polémico tema relacionado con la monarquía. La hija de Blanca Romero utilizó las redes sociales para expresar su opinión acerca de la infanta Leonor.

No cabe duda que las palabras de la joven han dejado muy sorprendida a Blanca. Aunque ella mejor que nadie sabe que su hija es una chica con firmes convicciones.

Blanca Romero ha descubierto la verdad

Hoy en día las redes sociales se han convertido en un escaparate perfecto donde todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Y eso es justo lo que ha hecho Lucía Rivera, la joven no quiere pronunciarse sobre el divorcio de su padre con Eva González. Sin embargo, sí ha mostrado sus ideales con respecto a la monarquía de nuestro país.

La hija de Blanca Romero publicaba una fotografía de la infanta Leonor, donde ha compartido su preocupación por la joven. Lucía ha querido remarcar toda la presión a la que debe estar sometida, y lo duro que debe ser para ella:

"Hoy estoy sensible y viendo estas fotos he pensado en el pavor que me da ver a una niña tan joven con una presión y responsabilidades tan grandes", escribía Rivera en una storie de Instagram.

La modelo llegaba a afirmar que esa imagen le había tocado las fibras. Además, señalaba lo injusto que debe ser que una niña de esa edad esté sometida a tantas miradas:

"El precio a apagar de la corona es inmenso. Y me da tanta pena pensar que una niña esté ante tantos ojos, unos buenos y otros que la observan para criticar y hablar de ella llenos de malicia.", escribía.

No cabe duda de que Lucía ha mostrado sus sentimientos y sus ideas sin miedo a la crítica. Y es que a veces es necesario también poder expresar lo que sientes, aunque sea a través de las redes sociales.

La influencer reconocía que ella siempre suele mantenerse al margen de controversias y polémicas, pero esta vez lo ha considerado necesario:

"Me entristece pensar que no pueda vivir cosas como cualquier niña de su edad. Nunca suelo meterme en estas polémicas, pero siendo o no monárquico hablamos de una niña con demasiados estándares. Leonor tiene que cumplir por el simple hecho de haber nacido ahí, solo por eso ya la admiro profundamente", sentenciaba.

Blanca Romero sabe cómo es su familia

Aunque a Blanca Romero no le ha gustado nunca hablar públicamente sobre su vida privada, lo cierto es que su hija es el pilar fundamental de su vida. En multitud de ocasiones ha presumido de la gran relación que tienen en redes sociales.

Puede que Blanca se haya sorprendido con las declaraciones de su hija, ya que ella nunca se suele pronunciar sobre estos temas. Sin embargo, ella sabe que lo ha hecho desde el respeto y la educación.

Blanca mantiene una relación fantástica con su hija. Cada vez que ha hablado de ella ante los medios, solo tiene palabras de admiración. Romero sabe lo bien que está gestionando su carrera como modelo e influencer.