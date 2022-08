Blanca Romero confirma el peor presagio sobre su hija y siente que todo ha salido mal

Blanca Romero ha vivido la vida como le ha dado la gana. La modelo que se dedica a ello desde que tenía 16 años saltaba a la popularidad por su relación con Cayetano Rivera.

Blanca, que también es actriz e incluso se atreve a cantar, ha llegado a estar nominada a un Goya en la categoría de actriz revelación. Cuando empezó su historia con Cayetano, Blanca ya tenía una hija, Lucía. El torero, enamorado hasta las trancas de aquella mujer, no dudó en adoptar a la pequeña Lucía y convertirse en su padre.

Transcurrido un tiempo, Blanca Romero y Cayetano no siguieron adelante con la relación y cinco años después de casarse, se divorciaron. Sí se mantuvo el vínculo entre Lucía y su padre adoptivo, aunque actualmente esta relación no pasa por el mejor momento.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Blanca siempre ha tenido buenas palabras para Cayetano, pues en un momento complicado de su vida, él la quiso sin condiciones, ni barreras. En 2012, Blanca fue mamá por segunda vez de un niño, Martín. En estos momentos ha querido hacer una parada en su trayectoria profesional para pasar más tiempo a su lado.

"Aún es pequeñín y estamos muy unidos. Cuando el niño crezca y tenga más tiempo para mí y para viajar, seguro que seguiré expresándome en la forma que sea", dice.

La carta que puede abrir una brecha en la vida de Blanca Romero

Blanca Romero decidía romper el secreto y desvelaba la identidad del padre biológico de Lucía en 2015. Entonces contó que cuando decidieron tener a la niña, Blanca le pidió una sola cosa. "Si un día lo nuestro no va bien, lo único que te pido es que no me la quites y nos dejes tranquilas".

| Trendings

Así fue entonces y tras un encuentro cuando Lucía tenía once años, no ha habido más contacto. Blanca siempre ha querido mantener esta distancia entre padre e hija, pero parece que ahora Lucía echa de menos saber más de sus orígenes.

Ya en su momento se apuntó que haber publicado la foto del padre de Lucía había sido un feo gesto hacia Cayetano. Las palabras que acaba de escribir ahora Lucía en una carta abierta, tampoco le habrán gustado demasiado al diestro.

Aceptando la propuesta de otra influencer, Lucía ha decidido escribir una carta a su "querido señor X". En ningún momento dice abiertamente que sea su padre biológico, pero las referencias están más que claras.

Blanca Romero y el parecido físico de Lucía Rivera

Blanca Romero ya desveló en su momento que Lucía es muy parecida a su padre biológico. Ahora Lucía afirma que "has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire. Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre, porque este hecho fue el motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".

Lucía que abre un melón imprevisible con esta carta que igual lee su padre y se anima a volver, tiene otra pregunta. "A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador".

Con estas palabras, Blanca puede comprobar que sus intenciones de mantener alejado a su ex de la vida de Lucía no han dado buen resultado al final. Ahora Lucía ya es mayor de edad y si quiere, puede intentar volver a ver a su padre biológico. Al adoptivo, al que le guarda "cariño y respeto" lo tiene aquí en España y afirma que sigue manteniendo con él una muy buena relación.

De hecho, la hija mayor de Blanca Romero tiene también rasgos muy marcados de Cayetano en su modo de ser. Según ella, por ejemplo, el temple y la serenidad los ha adoptado del torero, porque él se los enseñó.