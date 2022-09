Bertín Osborne sienta a sus hijos para confirmarles el rumor sobre su edad y su salud

Bertín Osborne es uno de los grandes artistas de nuestro país que sigue triunfando a pesar de los años. Lo cierto es que, desde que estrenó su propio programa en Telecinco, Mi casa es la tuya, se ha centrado, sobre todo, en su faceta en los medios de comunicación. De hecho, este programa le llevó tanto al éxito que, tiempo después, decidió tener otro en el Canal Sur Televisión, El show de Bertín.

A pesar de que su vida profesional marcha a las mil maravillas, lo cierto es que, respecto al tema de su intimidad, no se puede decir lo mismo. Y es que el año pasado, el presentador se separó de Fabiola Martínez, con quien llevaba casado más de una década.

Fue a partir de ese momento cuando se empezó a rumorear una posible reconciliación entre ellos dos, sin embargo, este momento parecía nunca llegar. Tal y como los protagonistas confesaron alguna vez, su decisión ya estaba más que tomada. Desde luego, esta situación fue sumamente dura para el cantante y, justamente, por esta misma razón, optó por buscar un consuelo con el objetivo de poder olvidar a su exmujer.

El cambio físico de Bertín Osborne

En el momento exacto en el que se supo que Bertín Osborne y Fabiola Martínez ponían punto y final a su historia de amor, todas las miradas se pusieron en ellos. Y es que nadie podía evitar preguntarse quién sería el primero, si se diera el caso, en rehacer su vida al lado de otra persona.

A pesar de que solo ha transcurrido un año desde la separación, por el momento, ninguno de los dos ha decidido ilusionarse. La misma venezolana aseguró que no tenía intención de volver a enamorarse.

| GTRES

"Yo no estoy buscando, no quiero complicarme la vida. Quiero disfrutar de mi tiempo, de mí y de lo que he dejado de hacer, con mis amigas y mis amigos, y con mi familia, por supuesto", aseguraba contundente en su momento.

En el caso de Bertín Osborne, el motivo de no querer pareja era claro: no tiene tiempo. "No me da tiempo ni tengo ganas", decía en una ocasión. No cabe la menor duda de que el cantante se encuentra en una de sus mejores etapas y, por lo que parece ser, no quiere que esto cambie.

Desde luego, entre los numerosos compromisos que tiene respecto a su programa de la pequeña pantalla y sus negocios, le basta y le sobra. Y qué decir de sus conciertos, que también lo mantienen ocupado. Sin duda, su vida profesional ha sido su remedio para superar a su exmujer.

Por otro lado, ahora, se ha conocido que otro aspecto de su vida le ha ayudado bastante para mantener la mente ocupada: el deporte. Según Diez Minutos, el artista ha perdido bastantes kilos y, por el contrario, ha ganado mucha musculatura.

Desde luego, buena prueba de ello es la imagen que publicó hace dos días en redes sociales. En la instantánea en cuestión, se puede ver claramente a Bertín Osborne, listo para empezar su sesión de ejercicio. Evidentemente, a nadie se le pasó por alto fijarse en el gran cambio físico que ha experimentado el cantante.

"Una paliza para empezar el día. Luego dicen que estoy delgado", escribía junto a una fotografía en la que se veía claramente su trabajado cuerpo. A sus casi 68 años, Bertín Osborne puede presumir perfectamente de físico.

| Gtres

Bertín Osborne se pronuncia sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

No solo Bertín Osborne se encuentra en el foco de atención por su espectacular cambio físico, sino por otro motivo. Y es que el cantante, días antes de que empezara la gran polémica entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quiso pronunciarse sobre la todavía boda de ellos dos.

Asimismo, ante la prensa, el presentador quiso "mandarle un abrazo muy fuerte" a la hija de Isabel Preysler. Aunque el artista cuenta con una espectacular relación con la influencer, lo cierto es que no conocía la identidad del todavía novio de esta. Nada más saber de quién se trataba, el exmarido de Fabiola Martínez preguntó con sorpresa: "¿Es un Onieva?"

"Los Onieva han sido íntimos amigos de mis padres de toda la vida. Con lo cual, seguro que tiene que ver con alguno de ellos", se justificaba. Eso sí, lo más seguro es que esta buena opinión de Bertín Osborne haya cambiado considerablemente después de haberse enterado de la infidelidad del empresario a la marquesa de Griñón.

