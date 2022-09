Bertín Osborne reconoce que ha encontrado el amor fuera de casa y que van en serio

Bertín Osborne ha conocido una noticia que afecta de lleno a una de sus hijas. Eugenia Osborne se ha enterado de que su exmarido, y padre de sus tres hijos, ha encontrado una nueva ilusión. Juan Melgarejo tiene nueva novia y ya conocemos su identidad, que se trata de la guapa modelo Lola Brey.

Juan Melgarejo y la hija de Bertín Osborne anunciaron el verano pasado su separación. Lo hicieron tras más de una década de amor y 14 años de relación, pero el amor tocó a su fin.

Fue la hija de Bertín Osborne la que hizo pública la noticia a través de sus redes sociales para zanjar los rumores que se venían publicando meses atrás.

"Después de casi 14 años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", comenzaba el texto de la hija de Bertín Osborne.

El caso es que fruto de ese matrimonio nacieron sus tres hijos, Juan, Sandra y el más pequeño de todos, Tristán.

Por otro lado, hay que apuntar que Eugenia Osborne también ha rehecho su vida sentimental y hoy es la mujer más feliz del mundo junto al abogado Miguel Barreiro.

Bertín Osborne confirma los rumores y asume que el amor ha triunfado

Bertín Osborne desconocía la nueva ilusión del ex de su hija. Hace unas horas, un conocido medio digital publicaba en su web que Melgarejo y Brey "han optado por la discreción, aunque, evidentemente, no se esconden". Según fuentes cercanas a la pareja, prefieren no airear demasiado su historia, aunque finalmente ha salido a la luz.

Hay que señalar que este verano se fueron de viaje juntos a Italia, y Roma fue su primer destino. Desde la ciudad eterna, Lola colgó una imagen de Juan con el Coliseo romano de fondo. Eso sí, la modelo fue muy prudente y publicó dicha foto con su chico de espaldas, por lo que era complicado saber su identidad.

Tras un año a tope de trabajo para la pareja, Melgarejo viajó hasta Cádiz para disfrutar de sus aguas junto a unos amigos. Y tras estos días de relax, se fue a Italia con su pareja, Lola. Además de recorrer todos los rincones de la capital italiana, ambos tuvieron a bien hacer una peregrinación por San Benedetto.

El Camino de San Benedetto cuenta con más de 300 kilómetros. Son 16 etapas y durante las mismas se visitan ciudades como Nursia, Subiaco y Cassino.

Así es la nueva ilusión del ex de Eugenia Osborne

Lola Brey es una mujer ampliamente conocida en el mundo de la moda de Madrid. El caso es que la joven ha desfilado para todas y cada una de las firmas vinculadas a la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week.

Aparte de ese trabajo, también es embajadora de marcas y la responsable de comunicación de TheBrandBY. Hablamos de "una marca de ropa dedicada a preservar el valor cultural de la artesanía textil tradicional en prendas con carácter actual".

A su vez, la joven es parte esencial de la firma Sui Generis. Según reza su página web, la ropa de Sui Generis está "producida de forma ética y con un tejido cien por cien de algodón orgánico. Cada prenda destina el diez por ciento de su importe a diferentes ONG", reza el texto.

"Cada uno de nuestros modelos", de una marca de que la también es imagen la propia Brey "hace referencia a una causa social. La ética y la estética van de la mano. Y contribuir a hacer un mundo más implicado con las necesidades de todos, es nuestro objetivo".