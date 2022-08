Bertín Osborne, a punto de acabar en el hospital por una enfermedad que nunca termina

En estos últimos años, Bertín Osborne se está centrando plenamente en su faceta como padre y abuelo de familia. Sobre todo, tras el nacimiento de su última nieta, Micaela, fruto del matrimonio de Claudia Osborne con José Entrecanales.

Asimismo, pese a contar con numerosos compromisos profesionales, lo cierto es que al cantante tampoco se le olvidan aquellos relacionados con su vida privada. De hecho, el pasado junio se celebró todo un evento en la familia del músico.

Eso sí, aunque todo marchó viento en popa, Bertín Osborne tuvo que enfrentarse a la ausencia del que un día fue su mujer, Fabiola Martínez. Eso sí, la decisión de la venezolana de no acudir a la ceremonia se debió por una clara razón: la salud de su hijo Kike.

La "crisis complicada" por la que Fabiola Martínez dio plantón al clan Osborne

Hace unos meses, Bertín Osborne acudió a una gran celebración relacionada con su familia. Y es que cuatro de sus nietos celebraran su primera comunión: los pequeños Juan y Sandra, hijos de Eugenia Osborne, y Fausto y Valentina, los mellizos de Alejandra.

De esta manera, ambas hermanas quisieron celebrar a lo grande este día tan importante para el clan Osborne. De hecho, el lugar que escogieron para el evento familiar fue la misma Hacienda San José, la exclusiva finca, propiedad del artista, situada en Sevilla.

No obstante, aunque fue, sin duda, un momento muy especial para Bertín Osborne, lo cierto es que no pasó desapercibido un detalle en concreto. Y es que Fabiola Martínez, exmujer del presentador, decidía no hacer acto de presencia.

Incluso ella misma reveló el verdadero motivo de su ausencia. "No creía oportuno aceptar la invitación porque ya no tengo nada que ver en la familia", explica. Además, también admitió que no se veía “preparada” para regresar a la finca de la que, seguramente, está llena de recuerdos.

Por otro lado, Bertín Osborne, quizás ajeno a las declaraciones que dio la madre de dos de sus hijos, dio su versión de los hechos. "El mismo día de la primera comunión, mi fundación hacía en Madrid un evento que estaba programado casi un año antes", empezaba diciendo.

"Era un campeonato que hacía la empresa Konecta y que los beneficiados éramos nosotros a través de la fundación. Entonces, ella (Fabiola) tuvo que quedarse porque era para la fundación, era muy importante los fondos que donaba Konecta ese día", revelaba ante los medios presentes.

De modo que su participación en este proyecto había impedido que la venezolana asistiera al compromiso familiar. Eso sí, lejos de acabar con las razones de su ausencia, el cantante sacó a la luz un trágico suceso que se había producido horas antes de la ceremonia.

Un triste episodio que estuvo protagonizado por el hijo que tienen en común Bertín Osborne y Fabiola Martínez, Kike, que volvía a padecer problemas de salud. "Kike tuvo una crisis complicada. Tuvo una crisis complicada que estuvimos a punto de ingresarlo, justo el día anterior", confesó afectado.

No cabe duda de que se trataba de una razón de peso para no acudir al acto familiar, ya que la empresaria debía cuidar al pequeño. "Hubiera estado, seguro, en caso de haber podido", revelaba dejando claro que no había malos rollos entre ellos dos.

Bertín Osborne confiesa los problemas de salud de su hijo

Para Bertín Osborne y Fabiola Martínez es muy importante la fundación que ambos tienen en común. De hecho, es una manera de estar aún más cerca de su pequeño Kike y la enfermedad que padece.

En más de una ocasión, los progenitores del joven han hablado siempre con naturalidad respecto a lo que sucedió en el nacimiento de su primer hijo en común. "Consumí algo que tenía la bacteria listeria, provocándome una infección que aceleró el parto. Tuvimos suerte porque normalmente los fetos con esta infección mueren", explicaba la venezolana.

De esta manera, la bacteria afectó en cada órgano, por lo que le acabó provocando que sufriera una parálisis cerebral. Eso sí, pese a los problemas de salud, todo el mundo y, sobre todos sus padres, son conscientes de la gran evolución que ha pegado el hermano de Eugenia Osborne.

"Nos dijeron que no vería ni hablaría ni andaría. Ahora los médicos están asombrados con su evolución", afirmaba el mismo cantante en alguna ocasión.