Bertín Osborne, mudo al saber que otro famoso ha conquistado a Fabiola Martínez

Bertín Osborne se ha enterado de cómo está el corazón de su exmujer,Fabiola Martínez, en la actualidad. Y es que, desde que decidieron poner punto y final a su matrimonio, la venezolana jamás había hablado de su vida amorosa.

No hay ninguna duda de que este último año y medio ha sido toda una pesadilla para el presentador de Mi casa es la tuya. Tras casi dos décadas de matrimonio, el pasado mes de febrero de 2021 la pareja anunció por sorpresa que habían tomado la decisión de separar sus caminos.

| Gtres

Según contó la exmujer de Bertín Osborne, esta decisión la tomó por "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo". Pero, a pesar de que ya no están juntos, ambos han sabido mantener una muy buena relación por el bien de sus dos hijos en común.

Tanto es así que decidieron seguir adelante con la Fundación Bertín Osborne, un proyecto solidario con el que quieren ayudar a todas las familias con personas dependientes a su cargo.

Ahora, Fabiola Martínez ha roto su silencio en una entrevista para una conocida revista de nuestro país y ha desvelado algunos detalles sobre su vida sentimental.

Bertín Osborne se queda sin palabras

La llegada de la nueva nieta de Bertín Osborne ha coincidido con una de las entrevistas más esperadas del año. La periodista Rosa Villacastín ha tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con Fabiola Martínez.

Hace unos días, la revista Diez Minutos publicó unas sorprendentes declaraciones sobre la modelo. La televisiva no ha tenido ningún problema en compartir cómo se encuentra, sentimentalmente hablando.

La venezolana ha asegurado que ahora intenta cuidarse más que antes "porque ¡estoy en el mercado!", aunque también ha reconocido que siente pereza a la hora de conocer a alguien. "Qué pereza, Rosa. En serio, no tengo a nadie. Me da pereza y cierta desconfianza al no saber si se acercan por ti, porque les gustas, o por qué".

| Europa Press

Además, ha quiero compartir un dato que, hasta ahora, era desconocido. Todo apunta a que su relación con Bertín Osborne se acabó mucho antes de lo que nos imaginamos.

"Yo estaba separada un año antes de que se diera la noticia. Estaba acostumbrada a estar sola, conmigo misma, que me encanta. Puede sonar muy egocéntrico, pero para mí esa es la estabilidad", ha aclarado la modelo.

"Yo no necesito estar rodeada de gente, de ahí que mi mejor momento es cuando estoy sola en casa, aunque eso no significa que no me guste salir e, incluso, tontear".

Tras tomar la decisión de separarse, la exmujer de Bertín Osborne optó por mudarse con sus dos hijos al centro de Madrid. "Al principio, cuando tomamos la decisión de separarnos, sentí vértigo".

Fabiola no ha tenido ningún problema en reconocer que, al principio, pasó mucho miedo. "Tuve momentos de despertarme por la noche con crisis de ansiedad pensando qué iba a pasar, qué iba a hacer, cómo iba a pagarme mis gastos".

| GTRES

"Yo tengo aquí a mi familia que se vino de Venezuela para ayudarme con Kike, mis padres y mi hermano. En esos momentos lo único a lo que aspiraba era a tener un trabajo y estabilidad".

A pesar de que su vida había cambiado por completo, la madre de Kike y Carlos supo como salir a flote. Aunque también ha reconocido qué fue lo más difícil para ella.

"Encarar mi futuro porque yo sabía que los niños no iban a tener problemas, porque Bertín es muy generoso, y siempre me ha dicho que no me preocupe, pero no quería seguir dependiendo de él. Cambié de vida con todas sus consecuencias".

