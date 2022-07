Bertín Osborne y el llanto que confirma las sospechas sobre el bebé más deseado

Bertín Osborne ya no puede ocultar más lo que está pasando con uno de los bebés del momento. Y es que su desconsolado llanto ha puesto en alerta a todos los medios de comunicación de nuestro país.

El pasado 30 de junio, este conocido clan dio la bienvenida a la séptima nieta del cantante, Micaela. La llegada de la primera hija de Claudia Ortiz y José Entrecanales fue todo un regalo para el artista, ya que, desde que se separó de Fabiola Martínez, no había conseguido levantar cabeza.

| España Diario

Otra de las personas que más se emocionó con la llegada de Micaela fue, precisamente, Eugenia Osborne. La socialité no paró de presumir de su nueva sobrina en la presentación de la nueva colección de gafas de sol Sunglass Hut.

"¡Estas gafas me las voy a poner para que no me deslumbre la belleza de mi sobrina, de mi niña, porque se me cae la baba con ella!", le aseguró a la revista Pronto muy divertida.

Ahora, la hija de Bertín Osborne ha contado algunos detalles sobre el actual estado de la pequeña de la casa.

Bertín Osborne no pudo contener el llanto

Bertín Osborne ya no puede ocultar más qué es lo que sucede con su nieta. Y es que el presentador de Mi casa es la tuya no pudo evitar emocionarse al conocer a la pequeña Micaela.

Esto es algo que ella misma confesó hace unos días delante de los medios de comunicación de nuestro país. Durante uno de los eventos de esta conocida marca de gafas, Eugenia Osborne aseguró que el cantante fue una de las personas que más ganas tenía de conocer a la pequeña.

| Instagram (@eugenia_osborne)

Por eso, cuando vio a Micaela por primera vez, Bertín Osborne no pudo contener el llanto. "Cuando vio a la niña... bueno, mi hermana la cogió y le dijo 'toma'. Estaba como un niño en la mañana de Reyes, le saqué cincuenta fotos, estaba encantado".

En relación con su nueva sobrina, la hija de Bertín Osborne dijo que "es muy buena, es tranquila, llora cuando tiene que llorar y nada más".

Además, aseguró que su hermana ha sabido desenvolverse a la perfección. Y es que, a pesar de ser madre primeriza, Claudia Osborne se ha convertido en toda una "madraza".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Se le está dando fenomenal. Parece que ha nacido con el libro aprendido, parece que ha tenido a la niña con toda la lección aprendida, está muy desenvuelta y muy segura de sí misma", confirmó Eugenia.

La hija de Bertín Osborne aclara si volverán

Eugenia Osborne también quiso sincerarse sobre la relación de su padre y Fabiola Martínez. Y es que, como hemos podido ver tras su divorcio, el exmatrimonio sigue muy unido por el bienestar de sus dos hijos en común.

Durante esta charla, la hija de Bertín Osborne no se lo pensó dos veces a la hora de hablar de la venezolana, ya que, a pesar de su situación actual, es una más de la familia.

| Gtres

"Fabiola es muy grande, maravillosa. Ellos han cambiado la relación que tenían, pero se llevan fenomenal y se quieren mucho. Lo he dicho siempre y ella también, lo pensamos todos y eso no va a cambiar. Ella es familia, pase lo que pase".

Pero, cuando la preguntaron por una posible reconciliación entre Bertín Osborne y Fabiola, la socialité lo tuvo bastante claro. "Yo creo que no. Ahora es otro concepto de familia, y es igual de bonito, siempre que se lleve bien".