Bertín Osborne reconoce lo de su nueva novia y lanza una advertencia a sus hijos

Bertín Osborne también ha querido pronunciarse sobre la boda del año. Casi sin saberlo, descubre que puede tener un papel destacado en la ceremonia. Queda por comprobar si estará entre los invitados y si, incluso, puede ir acompañado por alguna amiga.

En cualquier caso, el cantante de rancheras se acordó de Tamara Falcó y su prometido. Fue antes de que salieran a la luz las polémicas imágenes de Íñigo Onieva besándose con otra chica en un festival en Nevada. Ahora, el enlace previsto para el próximo 17 de junio en El Rincón se encuentra en el aire.

Bertín, quien recibió un premio por parte de El Club Internacional de Prensa, quiso mandarle un "abrazo muy fuerte" a la marquesa de Griñón. "Le doy la enhorabuena porque Tamara es para robarla", dijo sobre la hija de Isabel Preysler.

Lo más curioso de todo fue cuando se le preguntó por el novio de la socialité. Desconocía por completo su identidad, pero cuando le dijeron el apellido se le iluminó la bombilla y encontró una posible conexión con su familia. "¿Es un Onieva?", preguntó sorprendido.

Estaba claro que el presentador no estaba demasiado puesto en la vida privada de la chica. Sobre todo, después de dos años de noviazgo.

Desveló que "los Onieva han sido íntimos amigos de mis padres de toda la vida. Con lo cual, seguro que tiene que ver con alguno de ellos".

Explicó que conocía a todos los de esa familia. Por lo tanto, entiende que puede tratarse de algún "sobrino o hijo de algún amigo". Le hizo mucha ilusión enterarse de este vínculo.

Sin embargo, es más que probable que no le hiciera tanta gracia descubrir las imágenes de Íñigo besando a otra joven. Cogió por sorpresa a todos, incluso, a Tamara, quien no esperaba esto después de que le pidiera matrimonio.

Bertín Osborne, de mientras, continúa centrado en su trabajo y en sus hijos. Estaba orgulloso de recibir otro galardón por su extensa carrera profesional. Una vez más, se le volvió a preguntar por su relación con su exesposa.

Admite que se llevan de maravilla y es habitual que queden algunas tardes para estar con sus hijos. "Voy ahora mismo a echar la tarde con ellos jugando al monopoly", destacaba.

En lo que se refiere al amor, el presentador confiesa que, en estos momentos, no contempla volver a enamorarse. "Nada, nada. ¿Tú crees que me da tiempo?", preguntaba.

Señalaba que "no me da tiempo ni tengo ganas". Se encuentra en una etapa de su vida en la que se encuentra muy cómodo solo. De momento, no se plantea rehacer su vida sentimental y prefiere disfrutar de la soltería.

Bertín Osborne se mantiene en forma

Bertín Osborne explica que "me divierto muchísimo, lo paso fenomenal. Pero no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo en una temporada muy larga, si es que alguna vez llega algo", apunta.

Trata de concentrar todos sus esfuerzos en sus conciertos y en sus pequeños. Aunque residan con Fabiola, procura verlos siempre que puede, ejerciendo de padre cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.

En estos momentos, el trabajo le está exigiendo demasiado. Sus programas en Canal Sur y en Telemadrid le hacen tener una vida muy ajetreada. Así lo demuestra el hecho de que haya llegado a perder hasta diez kilos.

Bertín Osborne se encuentra en un gran momento en lo personal. Pero siempre ha admitido que le encantaría volver al lado de la venezolana, quien le ha cerrado las puertas casi de manera definitiva. Solo con el tiempo, se sabrá si vuelven a concederse una segunda oportunidad.