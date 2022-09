Bertín Osborne confirma la sospecha sobre el nuevo hijo y sabe que ella no está bien

En estos últimos años, Bertín Osborne se está centrando plenamente en su faceta como padre y abuelo de familia. Sobre todo, tras el nacimiento de su última nieta, Micaela, fruto del matrimonio de Claudia Osborne con José Entrecanales.

Asimismo, pese a contar con numerosos compromisos profesionales, lo cierto es que al cantante no se le pasa por alto para pasar tiempo al lado de sus allegados. De hecho, nada más nacer su nieta, el presentador de El show de Bertín junto a su exmujer, Fabiola Martínez, fueron los primeros familiares que visitaron al hospital a la recién nacida.

"Es monísima, no sabes qué cosa tan guapa. Es rubita, con ojos claros, guapísima. Una monada de niña", decía Bertín Osborne a los periodistas que se encontraban esperando enfrente del centro sanitario. "He estado esta tarde con ellas, muy bien", explicaba sumamente emocionado.

Ahora, tras meses después de haber nacido Micaela, Bertín Osborne ha sido testigo de cómo su hija ha contado la dura realidad después de dar la bienvenida a su primera hija.

| GTRES

Bertín Osborne, mudo al conocer la dura realidad

El pasado 30 de junio, Claudia Osborne, una de las hijas de Bertín Osborne, dio a luz a su primera hija en común con su marido José Entrecanales. La pareja contrajo matrimonio en octubre del año pasado y, tan solo unos meses después, decidían dar el siguiente paso.

Asimismo, la pequeña Micaela llegaba al mundo e hizo que el cantante se convirtiera en abuelo por séptima vez. Nada más salir del hospital donde conoció a la pequeña, el presentador aseguró que "Claudia está desconocida, de madraza. Todo muy bonito".

Lo cierto es que desde que la coach se convirtió en madre, no ha parado de demostrar que está atravesando una etapa muy dulce. Sin embargo, Claudia Osborne ha confesado ahora que durante esta etapa no ha sido todo color de rosa, sino que también ha pasado por momentos duros.

Claudia Osborne ha decidido sincerarse como nunca sobre su faceta como madre primeriza vía Instagram. A través de la mecánica de preguntas y respuestas, varios seguidores de la hija de Bertín Osborne no han dudado en preguntarle acerca de su experiencia real con la maternidad.

En un principio, la coach relató que recuerda que el momento del parto fue "maravilloso" y, sin duda, "el mejor momento de su vida". No obstante, tras varias preguntas, la hija del cantante no podía evitar contar la dura realidad.

"¿Cómo te sentiste emocionalmente?", preguntaba una seguidora. "En mi caso, las dos primeras semanas fueron las más difíciles. No dormía, me agobiaba no saber qué le pasaba a la niña", le empezaba respondiendo Osborne.

Sin embargo, lejos de acabar con su sinceridad, la hermana de Eugenia Osborne continuó relatando los duros episodios que atravesó. "No he tenido depresión postparto propiamente dicha, pero sí he estado muy emocional y triste en ocasiones. Era parte del proceso y era cuestión de tiempo que la sensibilidad pasase", admitía.

No obstante, para la tranquilidad de todos, esta situación ya ha pasado porque conforme iban transcurriendo los días, Claudia Osborn se iba encontrando mejor. "Cada día estaba un poquito mejor, y si no hubiese sido así, sin duda habría pedido ayuda profesional", zanjó.

| Europa Press

El gran apoyo de la hija pequeña de Bertín Osborne

No cabe duda de que para la hija pequeña de Bertín Osborne ha sido una época bastante compleja, sin embargo, a su vez, la más bonita de su vida. Eso sí, pese a experimentar estos duros momentos, la coach confesó que su marido, José Entrecanales había sido durante todo este proceso su "mano derecha e izquierda".

"No sé qué habría hecho sin él, creo que nunca le he querido tanto como desde que somos padres. Es la persona que más necesito y en la que más confío", revelaba.

En definitiva, tras pasar este bache emocional, Claudia Osborne por fin ha podido volver a su estado de antes. Ahora, no solo se encuentra centrada, evidentemente, en la crianza de su hija, sino también ha encontrado la motivación para recuperarse físicamente.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Y es que durante los meses de embarazo, la hermana de Eugenia Osborne engordó un total de 17 kilos, razón por la que, en estos momentos, ha decidido ponerse en forma. "Es alucinante como la maternidad te pone a prueba constantemente", decía como conclusión la coach.