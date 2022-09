Bertín Osborne confirma la sospecha sobre Íñigo Onieva y confiesa dónde le conoció

Bertín Osborne no ha sido ajeno a la gran noticia de la semana, el anuncio de boda entre Tamara Falcó y su novio Íñigo Onieva. Ambos confirmaban, de una vez por todas, que van a pasar por capilla para celebrar una boda que ha levantado una gran expectación.

"Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz. Y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro", escribía Tamara.

Bertín Osborne se moja sobre la boda del momento

"Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito. Y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", rezaba el post que ha publicado la hija de Isabel Preysler.

Con todo, han sido muchos los personajes famosos que se han alegrado de esta unión matrimonial de la colaboradora de El Hormiguero y de su pareja. Y uno de los que ha reaccionado ha sido Bertín Osborne.

El presentador de televisión ha desvelado para sorpresa de todos la desconocida conexión que existe entre su familia y la de Íñigo Onieva.

Pero, antes, les ha dado la enhorabuena a la pareja con estas palabras desde el Club Internacional de Prensa. Bertín ha acudido allí hace unas horas para recoger un Premio Internacional de Periodismo con el que ha sido galardonado.

Bertín confirma la relación que mantiene con los Onieva

"Desde aquí, le mando un abrazo muy fuerte y le doy la enhorabuena porque Tamara es para robarla", ha afirmado de forma contundente el ex de Fabiola Martínez.

Lo cierto es que la parejita tiene la idea de casarse el próximo 17 de junio de 2023 en El Rincón. Esta es una fortaleza del siglo XIX que heredó su padre, Carlos Falcó.

El presentador de televisión ha admitido no saber quién es el novio de la marquesa de Griñón. Eso sí, Osborne ha encontrado una inesperada conexión con su familia.

"¿Es un Onieva?", ha preguntado. Ante el 'sí' de los reporteros, Bertín ha contado que es íntimo amigo de la familia del joven.

"Los Onieva han sido íntimos amigos de mis padres de toda la vida, con lo cual, seguro que él tiene que ver algo con alguno de ellos. Los conozco a todos. Será algún sobrino o algún hijo de algún amigo", ha dejado claro.

"Lo paso fenomenal, pero no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo"

Por otra parte, el cantante y presentador, satisfecho de haber recibido otro premio por su trayectoria profesional, sigue muy centrado en su trabajo y en sus dos hijos.

El entrevistado confiesa que su relación con la modelo es genial y a veces se queda en casa de su ex una tarde entera junto a sus hijos. "Voy ahora mismo a echar la tarde con ellos jugando al Monopoly".

Eso sí, el presentador no quiere volver a caer en el amor. "Nada, nada. ¿Tú crees que me da tiempo? No me da tiempo ni tengo ganas".

Asegura estar disfrutando la vida a tope y no quiere rehacer su vida en el terreno amoroso. "Me divierto muchísimo, lo paso fenomenal, pero no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo en una temporada muy larga, si es que alguna vez llega algo".

Antes de finalizar sus declaraciones ante la prensa, este dejó bien claro que con la temporada tan dura de trabajo que lleva en Telemadrid y Canal Sur ha perdido mucho peso. Asegura que ha perdido hasta diez kilos. "Diez", recalca orgulloso de ello.