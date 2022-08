Bertín Osborne confirma que podrá ver al nuevo bebé porque la madre le ha perdonado

Bertín Osborne siempre se ha caracterizado por ser sincero, es el secreto de su éxito y gracias a su honestidad lleva tanto tiempo trabajando. Es una estrella de la música, prueba de ello es que acaba de llenar un estadio en Tenerife de más de 5.000 personas. También presenta programas y en ocasiones concede entrevistas personales, ahí está el problema.

Bertín Osborne sacó a la luz uno de los aspectos más desconocidos de su vida en un programa especial que preparó Telecinco. Confirmó que había sido un “padre ausente” con sus hijas porque en aquella época tenía mucho trabajo y poco tiempo libre. Claudia participó en este espacio televisivo y reconoció que ella había notado esta deficiencia, a pesar de que nunca se quejó.

| Europa Press

Bertín ha aprendido la lección y los hijos que tiene con Fabiola Martínez no tienen nada que reprocharle, todo lo contrario. Carlos y Kike han crecido felices y rodeados de amor, nunca les ha faltado un consejo o un abrazo del cantante. Claudia es consciente de que su padre se equivocó sin intención, por eso le ha perdonado y tiene tan buena relación con él.

La hija del presentador acaba de tener una niña llamada Micaela y él puede verla siempre que quiera porque no hay ningún problema familiar. Fue uno de los primeros en ir a conocerla al hospital y desveló que estaba emocionado por abrazar a su nueva nieta. “Es monísima, no sabes que cosa tan guapa: rubita, con ojos claros y guapísima, una monada”.

Bertín es una de las mejores figuras de la música española, de hecho acaba de dar un concierto multitudinario que ha sido un éxito. Pero ha aprendido a priorizar lo que verdaderamente importa y ahora su familia está por delante de todo. Puede ver al bebé de Claudia porque ella no le guarda rencor, lo que sucedió en el pasado se ha quedado atrás.

Bertín Osborne lamenta no haber sido consciente

Bertín hizo un examen de consciencia en Telecinco y asumió que no había estado demasiado atento con sus hijas. En aquella época tenía mucho trabajo en Miami, pasaba poco tiempo en España y no podía permitirse el lujo de descansar. Su profesión es muy competitiva y necesitaba ser el mejor, pero ahora puede relajarse porque ya no lo ha conseguido.

| GTRES

“Lo que no se puede recuperar es el tiempo, lo he perdido con mis hijas y estoy procurando que no me ocurra con mis hijos”. El artista reconoció que había cometido errores, pero aseguró que pidió perdón justo cuando comprendió que estaba equivocado. Claudia es la que peor lo pasó, pues tiene una sensibilidad especial y le hubiera gustado disfrutar más de su padre.

Osborne está viviendo una etapa especial porque se ha separado de Fabiola Martínez y ahora tiene que aprender a estar solo. El matrimonio ha sido perfecto, no han tenido problemas serios, simplemente decidieron poner punto y final para ser más felices. Lamenta no estar rodeado de una buena familia, aunque sabe que puede contar con el apoyo de los suyos.

Bertín es el sustento económico de su familia

Bertín ha trabajado mucho fuera de España y no ha podido estar pendiente de sus hijos, pero sería injusto juzgarle antes de tiempo. Es cierto que podría haber disfrutado más de sus pequeños, aunque también es verdad que los ingresos provienen de su talento. Ha cantado en los mejores escenarios y presentado los programas más exitosos y para eso se necesita una gran dedicación.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Osborne ha recibido muchas críticas, pero las personas que han trabajado con él tiene un concepto maravilloso. Siempre tiene una sonrisa preparada para cualquier persona, no hace diferencias y trata a todos sus compañeros por igual. Por eso tiene tan buena relación con la prensa, no hay ningún periodista que haya tenido una mala experiencia a su lado.