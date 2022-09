Bernardo Pantoja, el padre enfermo de Anabel, descubre qué pasa con su primer nieto

Bernardo Pantoja ha recibido la visita de su su hija después de meses sin verse. La exconcursante de Supervivientes llegaba directa al aeropuerto de Sevilla, donde no ha querido ofrecer ninguna declaración a los medios.

Bernardo se encuentra ingresado en el hospital Virgen del Rocío desde hace ya varios días. Su estado de salud ha ido empeorando en las últimas semanas. Este último ingreso se debe a una infección.

Pese al delicado estado de Bernardo Pantoja, Anabel decidió no cancelar sus vacaciones por las Islas Baleares. Esto fue objeto de críticas en redes sociales, y por los colaboradores de su programa Sálvame.

Bernardo Pantoja se encuentra muy delicado de salud

Pese haber sido muy criticada por estar de vacaciones, sabiendo como se encontraba su padre Bernardo, Anabel no ha dudado en acudir a visitar a su padre. La influencer compartió incluso una imagen en su Instagram vestida con un EPI. Así, dejaba constancia de la visita. De esta manera se defendía de todas la acusaciones que se han vertido sobre ella.

Anabel mostró estar muy cabreada con todo lo que se había dicho de ella en las últimas semanas. Lo que más le ha dolido a la colaboradora, es que se dude del amor que le tiene a su padre:

"Estoy harta de que me juzguéis", contestaba de manera contundente a través del programa Sálvame.

"No voy a permitir que no se ponga a mi madre como se puso. No me prohíbe nada, me ha inculcado querer a mi padre, estar con él protegerle, hasta donde pueda", relataba la exconcursante de Supervivientes.

Una de las acusaciones que más le ha dolido a la hija de Bernardo Pantoja, es que se insinúe que su padre estaba completamente solo en el hospital:

"Vende mucho decir que está solo y que la hija está en un yate. ¡Estoy harta! A mí no me tiene que decir un programa donde tengo que estar. Estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes. Tengo mi vida y decido qué hacer y si me equivoco me equivocaré", se defendía Anabel.

Bernardo Pantoja arropado por su hija

Anabel ha demostrado que en los momentos más complicados, como el que está atravesando su padre, ella siempre estará. Además, la influencer no duda en defenderse con uñas y dientes de todos los que la atacan:

"Mi padre lleva bastante tiempo así, cuando tenga que estar estoy. No tengo que estar justificando, a quién no se guste lo que hago, que no me mire", aseguraba la colaboradora.

Una de las palabras que más le han dolido a la sobrina de Isabel Pantoja, fueron las que dijo Carmen Alcayde. La periodista hacía alusión al poco interés que había demostrado por el estado de salud de su padre.

Ante esto, la sevillana no ha duda en responder: "Antes de hablar tienes mi teléfono, no estoy montada en un barco, estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie", respondía Anabel.

Lo cierto es, que estos meses han sido muy duros para la influencer. Ha estado en el ojo mediático, con muchos frentes abiertos. Tras su participación en Supervivientes, Anabel ha acaparado todos los titulares de la prensa del corazón. Por eso la exconcursante de Supervivientes quiso pedir disculpas por su actitud hacia los colaboradores de Sálvame:

"He petado, lo siento si os he faltado el respeto. No merece nadie que yo entre así y menos vosotros que estáis trabajando. Pero también tenéis que entender que es mi vida y que quiero defender a mi padre y mi madre por encima de todo”, contaba Anabel, en un tono más calmado.

Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja tiene puestas toda su atención en su padre Bernardo Pantoja, y piensa estar todos los días que hagan falta para estar a su lado. Y es que, es muy probable que la influencer aproveche estos días para hablar con su padre sobre sus planes de futuro con su nuevo amor, Yulen Pereira. O incluso sus deseos de ser madre, que ya ha compartido en más de una ocasión.

