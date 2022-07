Belén Rodríguez cree que hay un bebé en camino y su amigo especial lo cuenta todo

Belén Rodríguez ha dejado con la boca abierta a toda la audiencia de Telecinco al contar que un posible nuevo embarazo podría haber llegado a la familia de Sálvame.

Este miércoles, 6 de julio, los colaboradores de este formato vespertino se reunieron en su tertulia diaria para comentar la última hora de Supervivientes 2022.

| GTRES

Después de hablar sobre la salida de su compañero Kiko Matamoros, Belén Rodríguez y el resto de tertulianos optaron por debatir sobre la gran protagonista de la edición. Lo que menos esperaban los seguidores del programa era enterarse de que Anabel Pantoja podría estar esperando su primer hijo junto a su nueva pareja.

Belén Rodríguez enciende todas las alarmas

Durante la tertulia de Supervivientes 2022, Belén Rodríguez no pudo evitar preocuparse por su compañera de trabajo. Y es que varios de los colaboradores de Sálvame están convencidos de que Anabel ha podido quedarse embarazada dentro de la isla.

La relación de la influencer y Yulen Pereira está dando mucho de qué hablar. Después de que el propio Kiko Matamoros asegurara, tras su regreso de Honduras, que no se cree el romance de sus dos compañeros de edición, el resto de tertulianos de este formato han desarrollado una hipótesis sobre el estado de la influencer.

Jorge Javier quiso compartir lo que piensa de Anabel. En un principio, el compañero de Belén Rodríguez dejó caer que la prima de Kiko Rivera podría estar planteándose tener un bebé en poco meses.

| Mediaset

Pero no tardó mucho en asegurar que la superviviente podría estar ya embarazada. "No sabemos si en la isla lo han hecho o no de manera que se pueda llegar a concebir", opinó el catalán.

“Hombre, allí hay preservativos", aseguró Kiko Hernández. "Totalmente, todos los que quieras", confirmó a continuación el presentador.

Aunque añadió que "esos preservativos se han podido romper como todos…". "Hay veces que confías y piensas que no va a pasar nada, pero siempre que llueve, chispea".

Fue entonces cuando Belén Rodríguez aseguró que su compañera debería tomar cartas en el asunto. "Yo creo que Anabel ya se debería hacer una prueba de embarazo”. "Yo creo que Anabel está embarazada", soltó sin pensárselo el de Badalona.

Belén Rodríguez no entiende cómo Anabel ha hecho así las cosas

Belén Rodríguez no ha podido evitar escandalizarse después de enterarse de todos los problemas matrimoniales que tendrá Anabel tras su salida de Supervivientes 2022.

Y es que, tras una importante confesión que la superviviente hizo en los Cayos Cochinos, Sálvame decidió investigar un poco más en el asunto.

Durante la emisión de Tierra de nadie de este martes, 5 de julio, el programa emitió una conversación entre la compañera de Belén Rodríguez y Ana Luque en la que desveló los planes que quiere llevar a cabo tras su salida del reality.

La tertuliana le contó a su compañera que tiene que solucionar tres "asuntos" nada más aterrizar en España. "Tengo que hacer las tres cositas que tengo que hacer, que son diez minutos, entras en el sitio, firmas, sales y adiós".

Tras ver esas imágenes, Carlos Sobera se dirigió directamente al defensor de Anabel para aclarar estas palabras.

| GTRES

"Yo creo que las tres cosas a las que se refiere es el divorcio, la segunda arreglar los negocios que tiene en común con Omar y la tercera supongo que será sacar sus muebles de su casa de Canarias y mudarse a Sevilla o a Madrid".

Tan solo un día después, Belén Rodríguez y el resto del equipo de Sálvame recuperaron estas declaraciones y ofrecieron a la audiencia un sorprendente dato al respecto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"La investigación que hemos hecho va a abrir una brecha importantísima entre los dos porque Omar está manejando negocios que no le van a gustar a Anabel", aseguró Jorge Javier Vázquez.

"A su socia, porque son socios", apuntó Pipi Estrada. "Lo que tiene que hacer la socia cuando salga es plantarse allí y hacer una auditoría de lo que tienen en común".

Pero, sin duda, lo que dejó a Belén Rodríguez sin palabras fue la información que dio el presentador a continuación. "Este programa sabe que Anabel y 'El negro' se casaron en régimen de bienes gananciales". "¡Qué barbaridad!", se le escuchó decir a la periodista.