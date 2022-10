Belén Esteban, triste al saber que ya han filtrado lo de su despido de 'Sálvame'

Belén Esteban no ha podido evitar llorar tras enterarse de que ya se ha filtrado lo de su despido de Sálvame. Y es que todo apunta, a que Mediaset España estaría tomando más de una medida tras los pésimos resultados que ha anotado este último año.

Hace apenas unas horas, ha salido a la luz una inesperada noticia. Después de más de 23 años al frente de este grupo audiovisual, varios medios de comunicación de nuestro país han asegurado que Paolo Vasile había sido despedido de manera fulminante.

Y, aunque en un principio esta información parecía veraz, lo cierto es que estos rumores no son del todo ciertos. En un escueto comunicado emitido por esta empresa italiana, han asegurado que el jefe de Belén Esteban "no ha sido despedido como CEO [consejero delegado] de Mediaset España".

A pesar de que su salida del grupo es ya un hecho, han dejado muy claro que los malos datos del último año no tienen nada que ver. "Él había pedido irse ya, pero la pandemia retrasó su salida, que ahora se consuma", han agregado, confirmado que su retiro ha sido de "mutuo acuerdo".

"Es una salida voluntaria fuertemente frenada, que empieza en julio de 2019. En lugar de salir en 2020, como tenía previsto, ocurrirá en febrero o marzo del año que viene".

Por su parte, el por ahora jefe de Belén Esteban tiene claro que estos rumores responden a una clara venganza. "Iba a anunciar mi retiro. Alguien ha querido darme un golpe, como una venganza", ha asegurado Vasile.

Pero este no es el único recorte que se podría producir en los próximos días. Y es que, tras el desplome de audiencia que han experimentado los diferentes formatos de La fábrica de la tele, algunos de sus más míticos colaboradores, entre los que se encuentran 'la princesa del pueblo', podrían estar en la cuerda floja.

Belén Esteban teme por su futuro dentro de Sálvame

Belén Esteban está muy preocupada por todo lo que está sucediendo dentro de Telecinco. Y es que la tertuliana es consciente de que hay algo que desde hace tiempo no funciona dentro de Mediaset España y que podría concluir con el despido de ella y de todos sus compañeros.

Desde la cúpula de este medio audiovisual ya se han dado cuenta de que las parrillas de sus diferentes canales no funcionan como antes y, por eso, no se lo han pensado dos veces a la hora de comenzar a hacer modificaciones.

De hecho, han empezado por su canal principal. Imitando el modelo de su rival más directo, el equipo directivo ya ha comprado varias telenovelas turcas, además de la conocida serie Café con aroma de mujer.

Pero, sin duda,La fábrica de la telees la productora que más tiene que temer a todos estos cambios. A pesar de haber sido la estrella de Telecinco durante varios años, a día de hoy, Unicorn Contenty todos sus formatos le están comiendo terreno.

Por eso, tanto los colaboradores de todos sus programas como los propios formatos, están a un paso de desaparecer de Telecinco. A finales de este año, varios tertulianos, entre los que se encuentra Belén Esteban, deberían renovar sus contratos.

Pero este momento podría no llegar a producirse. En los últimos meses, los jefes de la de Paracuellos se han dado cuenta de que ya no genera el mismo interés en la audiencia y podrían estar barajando no contar con ella para el futuro.

Otro de los colaboradores que ya no pertenece a la familia de Sálvame es Gustavo González. Y es que, su implicación en la Operación Deluxe puede haber sido la causante de su salida del formato.

"Tras 20 años en el medio, estoy muy agradecido por haber participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de Sálvame. Y quiero dejar muy claro que no estoy cabreado con nadie", aseguró el excompañero de Belén Esteban en una de sus últimas entrevista.

"Simplemente, no me renovaron el contrato. Será que no les gustaba. Pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible".