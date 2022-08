Belén Esteban, triste al descubrir que él quiere ganar dinero después del divorcio

Belén Esteban es capaz de conseguir lo imposible, lleva mucho tiempo trabajando en televisión y es una maestra del mundo del espectáculo. Sabe que una de sus amigas tiene un problema y no ha dudado en ayudarla porque la amistad es importante para ella. Estamos hablando de Anabel, que acaba de divorciarse y no sabe cómo gestionar la situación.

Belén Esteban ha descubierto que Omar Sánchez solamente quiere ganar dinero después del divorcio, algo que ha descolocado bastante. Durante el tiempo que estuvo con la sevillana tenía un perfil discreto, no participaba en los medios y se alejaba de todas las polémicas. Sin embargo, ha descubierto que la televisión es un negocio rentable y no está dispuesto a renunciar a ciertas ofertas.

Belén estuvo en la boda de Omar y Anabel, conoce perfectamente a la pareja y tiene información suficiente para dar una buena opinión. Siempre ha dejado claro que su compañera “no ha matado a Manolete”, simplemente se ha desenamorado demasiado pronto. La influencer ha sido muy valiente porque nunca ha engañado a su marido, de hecho ha sido demasiado sincera con sus sentimientos.

Belén se ha llevado una gran decepción al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Omar: quiere televisión y protagonismo. Está saliendo con Raquel Lozano, una antigua concursante de Gran Hermano, e incluso ella sabe lo que hay en realidad. Las cámaras de Sálvame han pillado a la pareja discutiendo y ella le reprocha que está demasiado pendiente de la pequeña pantalla.

“Déjame ya Omar, lo que no voy a soportar es estar en Ushuaïa y que tú estés haciendo Sálvame”, le decía Raquel muy enfadada. “A mí me parece una falta de educación tremenda y punto, me parece una falta de educación y no quiero una persona así”. La relación corre peligro y Esteban se alegra por su amiga, pues este noviazgo no hacía más que perjudicarla.

Belén Esteban ha atravesado un momento muy delicado

Belén es la persona que mejor conoce a Anabel Pantoja dentro de Telecinco, así que la influencer le pidió un favor muy importante para ella. Quiso que le defendiera mientras estaba en Supervivientes 2022, pero surgió un imprevisto y Estaban no cumplió con su palabra. Tuvo un accidente laboral y se vio obligada a retirarse de la pequeña pantalla, no pudo dar la cara por la sevillana.

La ex de Jesulín utilizó sus redes sociales para dejar claro que Anabel estaba haciendo un concurso excelente. Son mucho más que amigas, Esteban le conoce de verdad y sabía que iba a triunfar cuando el público se diera cuenta de cómo es. La sobrina de Isabel Pantoja no es tan altiva como quieren dar a entender, es muy humilde y siempre quiere ayudar.

La madre de Andreíta piensa que su compañera no se merece lo que le está sucediendo, por eso está tan molesta con ciertas personas. Nadie esperaba que Omar Sánchez, que siempre había presumido de ser un rostro anónimo, aprovechara tanto el momento. Son muchos los que piensan que le está haciendo daño a su exmujer, a pesar de que ella niegue la mayor.

Belén Esteban sabe que la relación corre peligro

Belén tiene mucha experiencia en los platós y sabe perfectamente cuando una historia tiene recorrido y cuando no. El romance entre Omar Sánchez y Raquel Lozano no será largo, entre otras cosas porque ella se ha dado cuenta de la realidad. El canario tiene demasiada fijación con Telecinco y Raquel se siente más cómoda gestionando sus sentimientos en privado.

Esteban hará lo imposible para proteger a Anabel, que es quien verdaderamente le importa. Se ha encontrado con una situación injusta, pues ella nunca ha querido hacerle daño a su exmarido. Sin embargo, él sí podría estar motivado por ciertos intereses.