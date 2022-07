Belén Esteban señala a su padre para explicar los problemas que le roban el sueño

Desde que Belén Esteban sufrió el pasado 25 de abril una aparatosa caída en directo en Sálvame, no ha vuelto a aparecer públicamente hasta ahora. Y es que la colaboradora reaparecía tras romperse la tibia y el peroné, un accidente del que no podía levantar cabeza.

No obstante, hace tan solo unos días, la ex de Jesulín ha vuelto a los medios a través de una exclusiva para la revista Semana. "Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundí", explicaba la madre de Andrea Janeiro.

Sin duda alguna, un total de 15 páginas en las que no solo habló alto sobre la situación que ha vivido, sino en el que también ofreció un amplio reportaje fotográfico. Además de poder ver a una Belén totalmente mejorada, también se pueden ver las cicatrices que se han quedado como consecuencia de su accidente.

Tras meses de silencio, ahora se conoce el contenido de su entrevista, que ha causado un verdadero shock por su duro testimonio.

El accidente de Belén que ha trastocado sus planes de futuro con Miguel Marcos

Tras el accidente que sufrió Belén Esteban el pasado mes de abril, la madre de Andreíta desaparecía repentinamente sin dar declaraciones al respecto. Sin embargo, ahora ha contado cómo ha pasado todo este tiempo ausente. "Han sido los peores meses de mi vida, de verdad, nadie se imagina lo que he pasado", empezaba diciendo.

"Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... Me hundí", explicaba.

Además, ha confesado que "después de la muerte de su padre, esto ha sido lo peor", dado que pasó por una "gran depresión". Y es que, como asimismo lo afirma la colaboradora, sentía impotencia por tener independencia para absolutamente nada. Por esta razón, pagó su frustración con una las personas que más quiere, su marido Miguel Marcos.

“Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes, conmigo misma", reconocía. "Me negué a todo, a comer, a hablar. Incluso, le llegué a oír llorar por la noche", decía emocionada.

De este modo, la de Paracuellos ha confesado que su marido "se merece el cielo", momentos antes de pedirle perdón públicamente por el mal trato que le ha dado durante meses.

"Me he portado mal con él, mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita, me ha demostrado que me quiere con locura", decía emocionada al respecto. Asimismo, tras esta dura entrevista, ha zanjado comunicado que ha vuelto para quedarse. "Ya veo la luz al final del túnel", admitía esperanzada.

Por este mismo motivo, como ya se encuentra bastante más recuperada, Semana no ha dudado en preguntarle acerca de sus planes de futuro junto al conductor de ambulancias.

La exmujer de Jesulín, ha admitido que este año iba a casarse con Miguel Marcos por la iglesia. Sin embargo, la segunda celebración se ha tenido que aplazar porque la madre de Andrea Janeiro quiere estar recuperada al completo. "Tendremos que esperar hasta que yo esté bien, así que será para el año que viene".

Además, también ha admitido que esta segunda boda no iba a ser la única. Y es que Belén ha confirmado que ha tenido que posponer un viaje que tenía con su marido a Las Vegas, donde se querían casar de una manera muy especial.

"En junio, Miguel y yo íbamos a ir a Las Vegas e íbamos a casarnos allí, vestidos de Elvis y Marilyn", confesaba entre risas.

El regreso televisivo de Belén Esteban

Sin duda alguna, todo apunta a que Belén ha vuelto, finalmente, a los medios. Asimismo lo ha confirmado su amigo Jorge Javier Vázquez. "Vuelve Belén Esteban al plató del Deluxe, y yo también", comentaba ilusionado.

De manera que veremos en la noche de hoy, 22 de julio, la esperada entrevista de la colaboradora en el mencionado espacio. Por otro lado, como ha anunciado en exclusiva Ya es mediodía, la de Paracuellos también se sentará en su querido formato, Sálvame, con el objetivo de comentar su entrevista del viernes.

No cabe duda de que Belén Esteban ha vuelto con fuerza a la pequeña pantalla y está más decidida que nunca a pasar página desde que sufrió el accidente en directo. Lo más seguro es que se esté preparando para ir al plató de Supervivientes y, así, recibir a su querida amiga Anabel Pantoja cuando llegue el día de la final.

