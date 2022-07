Belén Esteban señala a su madre para explicar por qué no forma parte de su familia

Belén Esteban lleva más de 20 años trabajando en televisión y siempre ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Ha resuelto situaciones complicadas y el público quiere seguir disfrutando de su talento porque es una tertuliana elocuente. Sin embargo, hay un grupo de espectadores que no quiere saber nada de ella y que critica todos sus movimientos.

Belén Esteban ha publicado una foto para dejar claro quién forma parte de su familia y la polémica no se ha hecho esperar. En la imagen, aparece ella y Miguel Marcos, pero hace referencia a una tercera persona: Andrea Janeiro. Hasta aquí todo normal, aunque muchos han reparado en algo importante: su madre queda fuera de esta ecuación.

Belén ha aprovechado la situación para felicitar a su marido, su intención era tener un detalle con él porque siempre han estado unidos. “Mi amor, muchísimas felicidades por tantos momentos vividos con nuestra familia de tres”, ha escrito la princesa del pueblo. Por si estas palabras fueran poco, ha repetido: “Siempre juntos los tres”.

Belén está recibiendo muchas críticas porque parece que Carmen Menéndez, su querida madre, ha quedado desplazada. Los ataques son injustos, pues la colaboradora pasa mucho tiempo con ella y disfrutan de una relación estupenda. Lo que la colaboradora ha querido decir es que su núcleo íntimo son su marido y su hija, por eso, solo ha hablado de tres.

Esteban está atravesando una etapa delicada porque tuvo un accidente en Sálvame y se rompió la pierna. Fue operada de urgencia y, ahora, tiene que someterse a siete horas de rehabilitación diarias para volver a caminar. Lo peor es que ha tenido que frenar todos sus proyectos profesionales, por eso, ha estado tan alicaída.

Belén Esteban da la cara por su marido

Belén siempre ha podido presumir de las nobles intenciones de Miguel Marcos, quien nunca se ha aprovechado de su fama. Trabaja como conductor de ambulancias y no necesita ganar dinero en la prensa del corazón, por eso, ha rechazado todas las ofertas. Se ha ganado el respeto de todos, a pesar de que es imposible dejar de hablar de él porque tiene relevancia pública.

Esteban, antes de convertirse en un fenómeno mediático, dejó claro que Carmen Menéndez era una persona fundamental en su vida. En ningún momento, ha tenido intención de excluirla, tal y como dicen sus detractores en las redes sociales. Simplemente, ha querido tener un gesto especial con las dos personas con las que convive.

La colaboradora está acostumbrada a recibir críticas y, durante mucho tiempo, se enfrentó a sus rivales sin ningún filtro. Pero ha aprendido que no puede entregarse tanto a la causa y ya no consiente que se traspasen ciertos límites. No permite que nadie hable, ni siquiera bien, de su hija Andreíta o de su marido Miguel, a pesar de que ella sí les nombra.

Belén Esteban tiene claro lo que hará con Carmen

Belén sabe que su vida no habría sido igual sin la presencia de su madre, quien le ha apoyado en todo de forma incondicional. Carmen Menéndez ha soportado muchos desplantes de la familia Janeiro, pero nunca ha entrado en conflictos porque quiere ser anónima. Tampoco pretende aumentar la tensión en los platós, por eso, siempre ha estado en la sombra.

Esteban sabe que siempre protegerá a Carmen, nunca le faltará de nada y pasarán mucho tiempo juntas. La madre de la colaboradora vive en Benidorm, pero se desplaza a Madrid con frecuencia y se queda en casa de su hija, con Miguel. Tiene una relación estupenda con el sanitario, entre ellos, nunca ha sucedido nada malo y disfrutan de una complicidad especial.