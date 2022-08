Belén Esteban sabe que su madre se ha ido de España por lo que ha hecho Andreíta

Poco a poco, parece ser que la vida de Belén Esteban vuelve a ser la de antes. Y es que tras la rotura de la tibia y el peroné que sufrió hace unos meses, acto seguido, la colaboradora se cerraba en banda en dar explicaciones al respecto.

De hecho, era sumamente notable que lo estaba pasando mal porque ni siquiera apenas salía a la calle, a excepción de cuando tenía que acudir a sus sesiones de rehabilitación. Sin embargo, ahora, tras un tiempo alejada del foco mediático, la ex de Jesulín de Ubrique reapareció públicamente a lo grande: haciendo una esperada exclusiva.

Asimismo, la de Paracuellos posaba para Semana, la revista para la que se sinceró como nunca. "Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundi", decía haciendo referencia a la dura época que ha atravesado.

No obstante, ahora está decidida a seguir adelante al lado de sus seres queridos. Justamente, con ellos ha optado por irse de España para alejarse de la última polémica que ha surgido en torno a ella.

La escapada de Belén Esteban

Hace unos pocos días, Belén Esteban publicaba una foto en Instagram que dio bastante de que hablar. Y es que su querida hija Andrea se graduaba en Comunicación Audiovisual en la exclusiva universidad Birmingham Metropolitan College.

Como era de esperar, la colaboradora se tuvo que desplazar hasta la ciudad de Londres para asistir a este evento tan especial. "Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña", empezaba diciendo.

"Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Qué orgullosos estamos de ti, hija", escribía la mujer de Miguel Marcos. Por otro lado, la colaboradora no viajó sola porque estuvo también acompañada en todo momento de, nada más y nada menos, su madre, Carmen Menéndez.

Lejos de volver a su hogar, la familia quiso expandir su periodo de vacaciones y disfrutar al completo de la capital de Inglaterra. Asimismo lo mostró Belén Esteban a todos sus seguidores de Instagram.

Con su progenitora posando frente a la típica cabina roja londinense, la tertuliana expresó lo siguiente. "Felicidad, amor de abuela y de madre en un día muy feliz para toda la familia", escribía muy emocionada.

Sin duda, lo que más destacó de la instantánea fue el buen aspecto que tenía 'La princesa del pueblo'. Y es que en ella se podía ver que su estado de salud había mejorado considerablemente porque tan solo se estaba sosteniendo con una muleta, antes necesitaba el soporte de dos.

Seguramente por esta razón, la madre de Andrea Janeiro ha tomado la sabia decisión de hacer turismo, ya que le resultará mucho más sencillo desplazarse a distintos sitios.

Asimismo se podía ver la felicidad en el rostro de Belén, que lucía un vestido veraniego de color azul con unas zapatillas visiblemente cómodas. Mientras que Carmen Menéndez optó por unos pantalones holgados y una camiseta blanca.

Jesulín de Ubrique vuelve a distanciarse

Por otra parte, mientras Belén Esteban estaba viviendo este momento tan feliz, en España estaba empezando a sonar cada vez con más fuerza una teoría.

Un rumor que apuntaba el motivo real de la ausencia de Jesulín de Ubrique en la graduación de su hija mayor. Y es que, al parecer, Andrea Janeiro habría invitado personalmente a su padre a acudir al evento, no obstante, el diestro jamás apareció. ¿La razón? Que el extorero "tenía que cuidar a María José Campanario y al pequeño Hugo".

De esta manera, algunos medios indicaron que a la colaboradora no le bastó la excusa que dio su exmarido. Además, el entorno íntimo de Belén Esteban aseguró que la tertuliana comentó lo siguiente al respecto. "Qué indeseable y qué mezquino", habría dicho.

Minutos después, la de Paracuellos tuvo que recurrir a las redes sociales para aclarar ella misma el asunto. "Están dando una noticia en medios digitales y televisión que no es verdad", comentaba.

Por lo que acabó zanjando de manera definitiva la polémica que se estaba empezando a generar. Aun así, sigue habiendo bastante incertidumbre respecto al verdadero motivo de la ausencia del torero en este día tan importante.