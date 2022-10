Belén Esteban se carga la relación y ya sabe que no piensa regresar

Hace tan solo un mes desde que Belén Esteban volvió a su puesto de colaboradora en Sálvame tras su accidente. Ha recuperado su puesto de trabajo en mitad de muchos enfrentamientos de los que ha querido hablar.

El mes de septiembre para la tertuliana ha estado más que servido de temas. La infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, la separación de Risto Mejide y Laura Escanes, la relación de Anabel Pantoja con Yulen Pereira, etc.

Temas que Belén no se podía perder como también las palabras de Kiko Rivera a Isa Pantoja o la relación de Agustín Etienne con Olga Moreno.

A finales de junio, Belén Esteban jugaba a un juego en Sálvame por el que cayó y se rompió el tobillo. Razón por la que ha estado desde entonces sin volver a la televisión. Sin embargo, ahora ha vuelto recuperada y con las pilas cargadas.

La princesa del pueblo ha vuelto a Sálvame

La tertuliana ha regresado de su baja, pero aún falta alguno de sus compañeros y amigos a los que echa de menos. Ya ha comenzado octubre pero se desconoce cuándo se producirá el regreso de Kiko Hernández, Anabel Pantoja y Lydia Lozano, figuras muy importantes en el programa de Telecinco.

Antes de que la tertuliana volviese a las tardes televisivas, se encontró fuera con su compañero Kiko Hernández. Él abandonó Sálvame sin fecha de regreso para someterse a una operación de injerto capilar. No obstante, se sabe que ya está recuperado y listo para volver, aunque aún no se ha dejado ver por el plató del programa.

Por donde sí se ha dejado ver es en las grabaciones de Mejor llama a Kiko, el espacio de teletienda que presenta por las noches. Pero, ¿por qué ha vuelto a un programa y no ha regresado al otro?

Otro regreso muy esperado también es el de Anabel Pantoja, gran amiga de Belén Esteban. La sobrina de la tonadillera se fue rumbo a Honduras para concursar en Supervivientes, programa en el que conoció a su actual pareja.

La amistad de Belén Estebán con Anabel Pantoja

Ahora ha sido Belén Esteban la encargada de asegurar que su amiga no volverá al programa. "Me encantaría que volviera, pero entiendo que no vuelva. Hemos hablado del padre y a ella lo que le duele es su padre, no va a volver", sentenciaba la madre de Andreita.

Anabel Pantoja se encuentra muy ocupada cuidando a su padre, Bernardo Pantoja, en Sevilla, dado que ha pasado unos meses complicados respecto a su salud.

A finales de septiembre, fue la misma Anabel la que en exclusiva para Lecturas, aseguró que no tenía ninguna intención de volver a ocupar su silla en Sálvame.

"No me planteo volver, no me veo ahí", declaró. Además, explicó que tampoco necesita al programa económicamente, dado que ahora "compro cosas y las alquilo, esas son mis inversiones".

Por primera vez en mucho tiempo, la amiga de Belén Esteban estaría muy tranquila y feliz con su vida. Lejos quedaron los lloros y lamentos en las tardes televisivas cuando los colaboradores la sacaban a la palestra para hablar de ella o de alguien de su familia.

Además, en la actualidad vuelve a estar muy candente el tema de la familia Pantoja y su relación entre ellos. Es por eso que a Sálvame le encantaría que ella estuviera en el programa para comentar la jugada, pero ha asegurado que no volverá.

En cambio, está intentando que su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera, hagan las paces. Situación que se complica cuando en la ecuación entra Chabelita para negar a su hermano tras un periodo en el que ambos parecían estar bien.