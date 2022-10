Belén Esteban reconoce que se han divorciado porque él la dejó sola hace meses

Belén Esteban ha vivido momentos muy duros en el plató de Sálvame y uno de los más difíciles lo afrontó ayer. Y es que se emocionó al ver a su compañera Carmen Alcayde destrozada desvelando que había puesto punto y final a su matrimonio. Una ruptura que se ha producido tras tres décadas de relación.

La de San Blas se ha sentido compungida por la situación que atraviesa la colaboradora. Pero esto no le ha impedido hablar sobre el asunto e incluso desvelar un dato. Ha dado a conocer que ella sospechó que las cosas no iban bien en la pareja tras ver imágenes de las vacaciones de la valenciana sin su marido.

Belén Esteban habla sobre el divorcio de Carmen Alcayde

La ex de Jesulín ha sido testigo de la confesión inesperada de Carmen en pleno directo. Ha contado visiblemente afectada que se ha separado y que la decisión ha sido “de mutuo acuerdo”. Es más, ha querido dejar claro que se ha llegado a esta situación sin que haya terceras personas.

De la misma manera, ha afirmado con rotundidad que dar este paso es “muy difícil, pero creo que acertado”. Considera que con su ya ex, con el que mantiene una gran amistad, llegó un momento en el que “no nos complementábamos”.

Ahora, aunque triste y dolorida, quiere centrarse en su trabajo y en el cuidado de sus tres hijos, que son su gran apoyo.

Belén ha visto que Alcayde se ha roto en plató al contar su situación y ha mostrado mucha empatía con ella. Por este motivo, para que pudiera respirar un poco, ha decidido tomar la palabra. Lo ha hecho para dejar claro que se imaginaba que las cosas en el matrimonio de aquella no iban bien desde hace tiempo.

Así, ha manifestado: “No te lo vas a creer, pero yo te lo noté. Sé que eres muy amiga de David Valldeperas y te vi en una foto con él que estabais de vacaciones. Me extrañó y cuando vine, no sé el porqué, te vi muy rara”.

“Te veía bien en el programa, pero no te veía bien en las pausas”.

Estas palabras de la 'princesa del pueblo' han provocado que la aludida hable. En este sentido, ha expuesto: “Yo ahí aún no había decidido nada. Pero sí que es verdad que, cuando llega la decisión, me he dado cuenta de que este verano mi cabeza ha hecho click en varias cosas”.

“Mi cuerpo y mi mente ya lo sabían antes de dar el paso”.

Belén Esteban sabe en qué punto se encuentra Carmen Alcayde

La madre de Andrea Janeiro ha visto a la colaboradora dejar de manifiesto cuál es su presente y su futuro inmediato. De ahí que a la pregunta de si le gustaría volver a enamorarse ha respondido de forma tajante. Ha expuesto: “No me apetece nada, nada en absoluto”.

Tras esto, tanto Belén como el resto de sus compañeros han querido mostrarle su apoyo en este duro trance. Adela, por ejemplo, le ha dicho: “Has sido muy valiente, has tenido la valentía de quererte y de querer ser feliz. Hay muchas mujeres y muchos hombres en una relación que se aguantan con lo que tienen, pero tú no lo has hecho”.

Palabras estas a las que se ha sumado 'La Prohibida': “Es la vida. Dentro de lo dramática que es cualquier ruptura, hay una que es la 'buena', la que a todos nos gustaría tener y yo creo que esta va a ser una de esas. Al final, el amor no termina, cambia de forma”.