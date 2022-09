Belén Esteban reconoce que hay miedo después de la separación y que él ya tiene a otra

Belén Esteban está muy preocupada por una de sus grandes amigas. Y es que, después de anunciar la separación, la 'princesa del pueblo' es consciente de que él ya tiene otra ilusión.

Durante los tres meses que Anabel Pantoja estuvo en Supervivientes 2022, la madre de Andrea Janeiro estuvo muy ausente debido a la aparatosa caída que sufrió en Sálvame. Pero, siempre ha estado muy pendiente de todos los pasos de la influencer.

| Telecinco

Aunque, esta dura experiencia le ha servido para encontrar al amor de su vida. Tanto es así que, a día de hoy, la amiga de Belén Esteban está viviendo un auténtico cuento de hadas junto al esgrimista, Yulen Pereira.

Y, a pesar de que su matrimonio con Omar Sánchez ya es cosa del pasado, la colaboradora de Sálvame no ha podido evitar preocuparse tras escuchar las últimas declaraciones de la nueva ilusión del windsurfista.

Desde que el canario puso un pie en Pesadilla en el paraíso no ha perdido en tiempo. Y, a pesar de entrar a este concurso de Telecinco con pareja, el exnovio de Anabel ha decidido vivir la experiencia al máximo.

Ahora, Belén Esteban se ha quedado sin palabras al enterarse de que Omar y su nueva pareja sentimental están a punto de dar un importante paso en sus vidas.

Belén Esteban no se lo esperaba

Belén Esteban se ha quedado muda al escuchar las últimas declaraciones que ha hecho Marina Ruiz dentro de Pesadilla en el paraíso.

Y es que, después de la conexión tan especial que ha sentido con Omar Sánchez, la modelo ha querido compartir una confesión con todos los espectadores del reality.

Ahora, y cuando parecía que estos dos concursantes iban a dar un paso más en su relación, la de Jean ha decidido frenar en seco. Después de pasar una apasionada noche junto a su nueva ilusión, todo apunta a que a la granjera le han entrado dudas.

| Telecinco

Y, aunque el ex de Anabel Pantoja ya le ha dejado claro que está totalmente soltero y que tiene una conversación pendiente con Raquel Lozano, Marina teme enamorarse y luego llevarse una decepción.

"Tenemos curiosidad de saber qué va a pasar fuera. Ya no voy a decir que es el amor de mi vida, yo tengo que ver cosas. No sé si es el amor de mi vida", ha asegurado la concursante, dejando a Belén Esteban sin palabras.

Pero, a pesar de que no quiere tirarse a la piscina sin saber que si está llena o no, la andaluza tiene claro que se quiere dejar llevar por sus sentimientos.

"Me dice '¿por qué besas tan bien?'... Yo qué sé, solo he besado a sapos hasta ahora. Miedo me da el día que este y yo nos enganchemos".

A pesar de todo, la nueva pareja de Omar Sánchez quiere vivir la experiencia al máximo. Por eso, le ha pedido a sus amigas dentro del concurso que le ayuden a preparar una cena romántica para los dos.

| Telecinco

La historia de amor entre estos dos concursantes de Pesadilla en el paraíso comenzó nada más poner un pie dentro de la granja.

A pocas horas de conocerla, el examigo de Belén Esteban hizo una inesperada declaración. "Si tú tienes miedo de que te guste, yo tengo miedo de engancharme contigo".

Poco después de este momento, la pareja se dejó llevar por la pasión y, desde entonces, no se ha separado. "Si comenzamos así y llegamos al final vamos a salir de aquí más calientes que el palo de un churrero", le comentó Marina. "Necesito una hora sin cámaras", aseguró el canario.