Belén Esteban reconoce la crisis y explica por qué nunca está de acuerdo con él

Belén Esteban debía hacer frente hace unos días a los durísimos ataques de ciertos compañeros como Kiko Matamoros.

El colaborador opina que la ex de Jesulín ya no tiene la misma relevancia de antes y que la audiencia ha perdido el interés en ella.

Kiko Matamoros destacó que a Belén Esteban le molesta que otros compañeros saquen mejores audicencias y además, "saquemos pecho" cuando lo consiguen.

En su opinión, la princesa del pueblo incide en las mismas historias del pasado una y otra vez, con temas que están más que zanjados.

Unas dolorosas declaraciones a las que la madre de Andrea Janeiro no ha dudado en responder abiertamente.

Belén no se ha callado, afirmando que se siente muy dolida con Kiko Matamoros. En lugar de hablar de todos sus problemas, tiene que hablar de ella para dar un titular. Kiko podría hablar de su novia, de los problemas que tiene con Hacienda o con todos los malos rollos que hay en su familia.

Además, desmentía por completo las palabras de Matamoros, dejando claro que ella nunca ha rivalizado por ver quién hace más audiencia.

"No le doy importancia al dato que hace cada uno porque creo que todos hemos aportado nuestro grano de arena a Sálvame para llegar hasta donde estamos", explicaba al respecto.

Pese a ello, Esteban insistía en que seguirá siendo una mujer fuerte, aunque la cabeza le haya jugado una mala pasada.

Belén Esteban se enfrenta a Kiko Matamoros en pleno directo

Belén dejó claro que está más mal de la cabeza que de la pierna y, por ese motivo, le han dolido tanto las palabras de Kiko Matamoros. Le dijo claramente que no consideraba justo el titular que le dedicó.

"No me afecta porque sé que no estoy acabada" se defendió Belén. Aseguró que sabe de primera mano que si realmente estuviese acabada, la productora no querría que fuese tres horas cada tarde.

"Me siento una privilegiada en el trabajo que tengo. Lo que me parece penoso es que Kiko tenga que decir eso", proseguía.

Belén aseguraba sentirse bastante triste, ya que ella no se vería capaz de hacer una exclusiva hablando mal de Kiko.

Belén Esteban confesó en directo que se pensaba que le tenía cariño, pero con estas declaraciones se ha dado cuenta de que realmente no lo tiene. Además, compartía públicamente la opinión de su marido, Miguel Marcos, sobre el tema.

"Me dice que sufra por la gente que me importa, aquella que me demuestra que me quiere. Pero ayer cuando me mandaron esto me rompiste el corazón", le decía directamente a Matamoros.

Por otro lado, y tras ver la reacción que había tenido la ex de Jesulín, el novio de Marta López buscaba excusarse.

Kiko Matamoros no dudó en asegurar que no ha dicho que no interese como tal a la audiencia. Más bien se trata del hecho que ya no habla de su vida personal como lo hacía antes.

Aun así, no dudaba en decirle que lo siente mucho, no era su intención que se llevase tal disgusto.

Tras sentirse cuestionada también por Jorge Javier Vázquez, Belén terminaba explotando contra él. "La gente puede ser de quien le dé la gana, puede creer en lo que quiera. No te lo tomes a mal y no quiero discutir ahora mismo por teléfono".

"Creo que has venido cambiado para peor, perdona que te lo diga", alegaba. Y es que a Esteban no le hace ninguna gracia la actitud que muestra Vázquez desde su vuelta de las vacaciones.

"¿Crees que debería volver a irme?", le preguntaba el presentador a su vez. Y Belén dejaba claro lo que más le molesta de su compañero.

"Hay mucha gente que no opina como tú y entre estas estoy yo", remarcaba. Mientras que Jorge Javier se escudaba en que intenta "hacer ver a todo el mundo que está equivocado y es una tarea muy complicada".